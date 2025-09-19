El 'sorpasso' del Villarreal en el límite salarial de LaLiga

Importante novedad del Villarreal CF dentro del Límite de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD), publicado este viernes por LaLiga.

El FC Barcelona redujo su límite salarial para esta temporada a 351,284 millones de euros, según los datos del LCPD actualizados por la patronal, en los que el Real Madrid mantiene la mayor capacidad con 761,226 millones.

Respecto a la cifra del pasado febrero, el Barcelona baja de los 463 millones que tenía a los 351 actuales; el Real Madrid aumenta de 754 a 761 y el Atlético de Madrid aumenta de 314 a 326, tras el Real Madrid y el Barcelona.

El Sevilla mantiene la menor capacidad de LaLiga EA Sports con 22,139 millones.

La novedad es el avance del Villarreal CF hasta la cuarta posición con 173,084 millones de euros, gracias a los traspasos este verano de Álex Baena, Thierno Barry, Yeremy Pino.. La Real Sociedad es quinta con 128,259 millones (incluye Real Sociedad B), superando al Athletic Club también (126,050).

Hay que recordar que acabó la temporada 2024/2025 con una cantidad de 135,9 millones de euros.

En LaLiga Hypermotion, la mayor cifra corresponde al Leganés con 14,773, seguido de Las Palmas con 13,377 y Valladolid con 12,165.

El incremento en ambas categorías ha sido del 4% respecto al año anterior, con una suma global en la máxima categoría de 2.704 millones y en LaLiga Hypermotion a 200,107, con una cifras finales de compras y ventas que suponen las de la segunda mejor temporada después de la 2019/2020, según LaLiga.

¿Qué es?

El LCPD es el importe máximo que cada club puede consumir durante esta temporada 2025/2026, que incluye el gasto en jugadores, primer y segundo entrenador y preparador físico del primer equipo, así como en filiales, cantera y otras secciones, en función de lo que denomina regla 1/1 (ingresos=gastos).

Los conceptos incluidos en el LCPD deportiva inscribible y no inscribible son: salarios fijos y variables, seguridad social, primas colectivas, gastos de adquisición (incluidas comisiones para agentes) y amortizaciones (importe de compra de los jugadores imputado anualmente en función del número de años de contrato del jugador).

Cada club propone a LaLiga su límite de coste de la plantilla, en cumplimiento de las normas de elaboración de presupuestos de clubs, pero corresponde al Órgano de Validación de LaLiga aprobarlo o rectificarlo hasta el importe que garantice la estabilidad financiera de la entidad. Es lo que ha hecho, por ejemplo, el Villarreal.

Vía: El Periódico de Mediterráneo