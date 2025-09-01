Estas son las puntuaciones del Villarreal ante el Celta: ¿Quién es tu MVP del partido?
Ismael Mateu
El Villarreal CF empata a un tanto en Balaídos contra el Celta de Vigo en un partido que tenía prácticamente ganado y que le hace perder el liderato en Primera en el último suspiro.
Estas son las puntuaciones de los jugadores del Submarino:
EL MEJOR: Foyth | 7 |
Gran partido del argentino, con contundencia, evitando goles y calidad atrás.
Luiz Júnior | 6 |
Buen partido del brasileño. Atento a las salidas, reflejos y muy buen juego de pies.
Mouriño | 6 |
Muy serio en el lateral, siendo expeditivo en las divididas. Fuerte y correcto con balón.
Rafa Marín | 6 |
Corrigió sus despistes de la primera mitad con buen juego aéreo y salida de zurda.
Sergi Cardona | 6 |
Fiable en banda izquierda tanto en defensa como en ataque. Inteligente con balón.
Comesaña | 7 |
Un pulmón en el centro del campo. Su despliegue físico y aportación fue bestial.
Pape Gueye | 7 |
Un motor en el centro del campo, con recuperaciones y llegadas ‘box to box’.
Buchanan | 6 |
Intermitente por momentos, pero siempre que tuvo el balón fue inteligente.
Alberto Moleiro | 6 |
Tuvo destellos del buen jugador que es, pero le faltó más ritmo y llegada.
Nicolas Pepe | 7 |
Siempre intenso, vertical y peligroso. Gran jugada y gol en la acción del 0-1.
Etta Eyong | 7 |
Enorme su sacrificio en ataque, peleándose y ganando duelos. Gran pared en el 0-1.
TAMBIÉN JUGARON:
Thomas Partey | 6 |. Implicado.
Parejo | 6 |. Experimentado.
Akhomach| 6 |. Dinámico.
Oluwaseyi | 6 |. Debutante.
Renato Veiga | 5 |. Sin tiempo.
