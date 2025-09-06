Solomon marca con Israel: así han rendido los internacionales del Villarreal en la fecha FIFA

El parón internacional ha vuelto, como cada año, a principios de septiembre para reclutar a los mejores futbolistas de cada combinado nacional. Siempre existe el doble rasero para afrontarlo, si se me marchan muchos futbolistas no puedo preparar la jornada siguiente, pero a la vez significa que tengo una plantilla en la que destacan mis jugadores. En el caso del Villarreal CF, se podría realizar una alineación con los once futbolistas que han sido convocados con sus respectivas selecciones. Solo faltaría el portero.

Las llamadas a Foyth (Argentina), Pau Navarro (España sub 20) y Renato Veiga (Portugal), para la parcela parcela defensiva. Todo ello unido a las convocatorias de Thomas Partey (Ghana), Pape Gueye (Senegal), Ilias Akhomach (Marruecos), Buchanan (Canadá), Solomon (Israel) para apuntalar el centro del campo y, rematar, con un poderío ofensivo formado por Oluwaseyi (Canadá), Nicolas Pepe (Costa de Marfil) y Mikautadze (Georgía).

Solomon, el más destacado

El último fichaje del submarino amarillo fue de la partida en la victoria israelí frente a Moldavia (0-4) en la cuarta jornada de clasificación para el Mundial 2026. Dejó una gran actuación repartiendo una asistencia y anotando el 0-2 en los 63 minutos que disputó. La próxima cita será el próximo lunes frente a Italia a las 20:45 horas.

Oluwaseyi y Buchanan titulares

Ambos jugadores canadienses participaron de inicio en el combinado dirigido por Jesse March. Consiguieron derrotar a Rumanía (0-3) en un amistoso internacional donde Oluwaseyi firmó la asistencia del tercero. Fueron sustituídos pasado el 75' de juego y volverán a pisar el césped el próximo martes a las 20:45 horas ante Gales.

Sin descanso para Pape Gueye

El centrocampista africano disputó los 90 minutos en una victoria esencial de su selección, Senegal, ante Sudán (2-0) para acercarse a la clasificación de la próxima Copa del Mundo. Los senegaleses tratarán de alcanzar el primer puesto del grupo el próximo martes en la cita con la República Democrática del Congo a las 18:00 horas.

Nicolas Pepe, suplente

El mejor jugador del mes de agosto amarillo intervino en los últimos mintuos del triunfo marfileño ante Burundi (1-0) al ingresar al terreno de juego en el 67'. Tres puntos vitales para rozar una clasificación al próximo Mundial que tratarán de certificar el siguiente martes a las 21:00 horas ante Gabón.

Mikautadze, derrotado y amonestado

El fichaje estelar del conjunto 'groguet' es uno de los pilares de su selección, junto a Kvaratshelia y Mamardashvili, y disputó los 90 minutos en la derrota de su país ante Turquía (2-3). El atacante amarillo fue amonestado en el 89'. La siguiente prueba para los georgianos será Bulgaria el próximo domingo a las 15:00 horas.

Pau Navarro, preparado para el Mundial

El joven defensor de La Vilavella ingresó en el 67' de juego para tratar de igualar el encuentro de la Selección Española sub-20 (2-0). Los de Paco Gallardo se encuentran en fase de preparación para el próximo Mundial que se comenzará a finales de septiembre en Chile. La segunda prueba de este parón internacional será el domingo, donde el combinado español tratará de vengarse ante la selección francesa.

Varios sin minutos

Son cuatro los futbolistas que no han podido disfrutar de minutos con su combinado nacional. Thomas Partey no participó en el sorprendente empate de Ghana ante la colista de su grupo, Chad, que puntuaba por primera vez en el campeonato. El centrocampista tendrá una nueva oportunidad el próximo lunes ante Malí a las 21:00 horas. Por otro lado, se encuentran los casos de Juan Foyth, que no fue convocado en la despedida de Messi en Argentina que finalizó con victoria albiceleste frente a Venezuela (3-0), y Renato Veiga, que difrutó desde el banquillo de la exhibisión portuguesa ante Armenia (0-5). En último lugar, Marruecos consiguió concretar su clasificación para el próximo Mundial derrotando contundentemente a Níger (5-0) sin la participación de Ilias Akhomach.