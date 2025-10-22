La secuencia completa del cabreo de Fernando Roig Negueroles al enterarse de la cancelación del partido en Miami

LaLiga comunicó durante la noche del martes que la promotora encargada del Villarreal - Barça en Miami había decidido dar marcha atrás debido a la "incertidumbre generada en España durante las últimas semanas". Y lamentó "profundamente" la cancelación de un proyecto calificado de "oportunidad histórica e inigualable" para avanzar en la expansión global del fútbol español.

Todo un giro de guion que fue notificado al presidente del Villarreal, Fernando Roig Negueroles, al término del primer tiempo del Villarreal-Manchester City que se celebró anoche en La Cerámica. Y su reacción denotó disgusto y disconformidad con dicha decisión.

Se levantó de su butaca, realizando aspavientos y gestos de desaprobación. Visiblemente alterado, agarró su teléfono móvil - dejando ver su enfado - para consultar el porqué de la cancelación del partido que estaba previsto disputarse en Miami. Una reacción que captaron las cámaras de 'Movistar +', pues se quedó en la grada de La Cerámica en lugar de trasladarse a la zona interior del estadio.

Una respuesta que evidencia el interés vigente de los dirigentes del club en que el partido de la jornada del 20 de diciembre se jugara en Miami.