Rotaciones a la vista en el Villarreal: ¿quién puede descansar ante Osasuna?

De entrada, el término rotaciones no gusta a los entrenadores. Para ellos supone una forma de dividir a la plantilla entre titulares y no tan titulares, pero el aficionado de a pie, sobre todo con la proliferación de ligas virtuales, sí suele estar muy pendiente de los posibles onces, sobre todo de aquellos equipos que simultanean LaLiga con una competición europea. Caso del Villarreal CF, sin ir más lejos.

El Submarino se encuentra en uno de esos momentos cumbre de la temporada, dada la envergadura de los rivales: después del parón ha visitado a Atlético de Madrid y Tottenham; y tras mañana, antes del nuevo parón FIFA, le queda Sevilla (Ramón Sánchez-Pizjuán), Athletic Club y Juventus (ambos aquí) y Real Madrid (Bernabéu). Todo ello en apenas 14 días.

Con todo, lo más inmediato es Osasuna. No resulta un menosprecio hablar de que, entre tanto puerto de primera categoría, el duelo contra los navarros aparece más bien un valle. Una oportunidad para dosificar esfuerzos y, ahora que ya están todos los que tienen que estar, empezar a repartir minutos. El encuentro se presenta, por tanto, como el momento idóneo para rotaciones.

Ya con carga de minutos

Porque aunque acabamos de superar el primer mes de competición oficial, ya hay futbolistas por encima, incluso, de los 500 minutos (contando sus respectivos periplos con las selecciones). Es el caso del canadiense Tajon Buchanan (536) y del georgiano Georges Mikautadze (516). No muy lejos están Pape Gueye (484), Nicolas Pepe (481), Luiz Júnior (450), Santiago Mouriño (los mismos), Juan Foyth (437) y Sergi Cardona (424).

Hasta ahora, a pesar de las peculiaridades del mercado de verano en amarillo (con tantos movimientos de entrada y salida en los últimos días, por no decir horas), los cambios en las alineaciones no han sido muy elevados: solo hubo uno entre la segunda y la primera jornada; o entre la tercera y la segunda. Sí es cierto que, en el Riyadh Air Metropolitano, Marcelino introdujo cuatro variaciones respecto a Balaídos; siendo tres el pasado martes en relación al compromiso frente a los rojiblancos. Todo apunta a que, mañana, el asturiano podría establecer un nuevo tope en esta temporada, afectando a todas las líneas.

Las opciones

Existe una probabilidad muy alta de que Alfonso Pedraza siente a Cardona y que Rafa Marín recupere la titularidad en detrimento de Foyth. Por delante, las combinaciones son muchas, con la aparición casi segura de Dani Parejo y Alberto Moleiro en una línea de cuatro muy abierta en cuanto al resto de aspirantes: Thomas Partey, Ilias Akhomach, Manor Solomon... Igual que arriba, con Tani Oluwaseyi asomando con fuerza para el puesto de un Ayoze Pérez que, paulatinamente, va ganando presencia tras salir de lesión.

Por ahora, al margen de los porteros Arnau Tenas y Diego Conde, hay tres futbolistas de campo aún sin minutos: Pau Navarro, Adri Altimira y Solomon.

El 'hasta luego' de Pau Navarro Pau Navarro podrá jugar mañana frente a Osasuna, pero ya no el martes ante el Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El vilavellero se concentra el lunes con la selección española sub-20 para el Mundial. Si el combinado nacional jugase la final en Chile (19 de octubre), estaría casi un mes fuera del Submarino. La fase de grupos termina el 4 del mes que viene.

Otro foco alumbra a la portería. Con todo, la sensación, de puertas para dentro, es que no hay debate y que Luiz Júnior, pese al increíble error que decantó el estreno en la Champions contra el Tottenham, continuará bajo los palos.

Las ausencias

Los amarillos volvieron al trabajo en Miralcamp. Lo hicieron con Thomas Partey tras quedarse en Londres un día más por su juicio pero sin Gerard Moreno, sumándose a Willy Kambwala y Logan Costa como bajas contra Osasuna.

El rival

Hablando del conjunto dirigido por Alessio Lisci, el examarillo Moi Gómez es duda. El que no estará seguro es Aimar Oroz, quien continúa con un proceso de recuperación de la lesión en la fascia plantar izquierda que le mantendrá fuera durante varias jornadas.

Los que ganan enteros son Iker Muñoz o Rubén García para entrar en el once; mientras que la opción de Raúl García de Haro también está sobre la mesa del italiano.

Maximizar el descanso

El Villarreal CF, como el pasado sábado a Madrid, viajará el mismo día a Sevilla (23 de septiembre), cara al compromiso del próximo martes por la noche en el Pizjuán (21.30 horas).

Así, Marcelino trata de minimizar las concentraciones y aprovechar hasta el último minuto.

Además, el Villarreal vuelve a elegir el aeropuerto de Castellón como su base de operaciones, puesto que le permite una operatividad con la que gana en rapidez, eliminando tiempos de espera. Así, calculado al minuto, casi, trabaja el Submarino en un ejercicio tan extenuante como el actual.

