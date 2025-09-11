Roig Negueroles analiza el mercado del Villarreal, los objetivos del club y el partido de Miami

Fernando Roig Negueroles siempre afronta los problemas de cara. No escurre el bulto y cuando toma una decisión lo hace en consecuencia, fiel a sus principios. Por dicho motivo, en la presentación oficial de los cuatro últimos fichajes del Submarino, Georges Mikautadze, Tani Oluwaseyi, Mano Solomon y Arnau Tenas, el consejero delegado del Villarreal CF ha analizado las dificultades del mercado, qué espera del equipo esta temporada y por qué está a favor de que el partido como local ante el FC Barcelona se dispute en Miami.

El dirigente amarillo analizó el mercado de fichajes con mayor inversión en fichajes (102 millones de euros) e ingresos por traspasos (109 millones de euros). "No es lo normal, no es nuestro nivel, el haber invertido tanto en futbolistas, pero también ha habido ventas. El mercado se ha dado así, pero no va a ser la tónica general en futuros mercados. Nos hemos tenido que adaptar a circunstancias que se han dado. Ahora hay que pensar en lograr 43 puntos, que dan la permanencia, y a partir de ahí no renunciar a hacer cosas importantes", argumentó.

Uno de sus deseos y el partido de Miami

En cuento a qué espera de la temporada, fue sincero: "Desde la humildad, tenemos ambición de poder repetir la próxima temporada en la Champions por segunda vez consecutiva, algo que nunca hemos conseguido".

Es más, echó una lanza en favor de expandir la marca Villarreal y de LaLiga con el partido ante el Barcelona en Miami. "Nosotros estamos a favor de jugar en Miami porque consideramos que es abrir puertas y mercados tanto para LaLiga como para el Villarreal. Nos lo propuso LaLiga y lo vemos bien", dijo, añadiendo que "tenemos 20 escuelas de fútbol en Estados Unidos y es bueno para nosotros crecer en el mercado norteamericano. Creemos que no es nada malo para nadie excepto para nuestra afición, pero le facilitaremos el viaje gratis a los socios que quieran ir, como devolveremos el 20% de su abono si no quieren o no puedan venir. Todo lo que cobremos será para invertirlo en satisfacer a nuestros abonados".

Ambición desde la humildad

En cuanto al futuro inmediato, dio su punto de vista. "Nosotros cada temporada queremos seguir creciendo y mejorando el equipo para poder ser ambiciosos y hacer cosas importantes en el terreno de juego. Pero siempre sin endeudar al club y manteniendo el equilibrio económico. Al entrar en la Champions percibes más ingresos y ello te permite hacer inversiones más importantes", remarcó.

Sobre el bloque que han elaborado para su técnico, Marcelino García Toral, "hemos confeccionado una gran plantilla, con jugadores importantes y ahora hay que estar unidos e ir todas a una para conseguir hacer una gran temporada".

En cuanto a los futbolistas formados en la cantera grogueta, dejó claro que "queremos volver a la senda de tener jugadores de la cantera en el primer equipo. Ahora no tenemos tantos, pero es importante para nosotros tenerlos. Se han vendido muchos canteranos en los últimos cinco o seis años, y no es fácil sustituirlos de repente. Pero tenemos jugadores en la cantera que en dos o tres años pueden nutrir al primer equipo. No es fácil retener a jugadores de nivel y que se den casos como el de Bruno Soriano".

Y recordó que muchos de los clubs grandes del planeta fútbol han puesto la mirada en el Submarino. "Estamos siendo ejemplo para muchos clubs. Hay clubs y grandes equipos que consideran que nuestros jugadores pueden rendir y triunfar en sus plantillas. Y no es fácil poder retener a nuestros mejores jugadores", finalizó.