Roig anuncia las medidas para el Villarreal-Barcelona: "Quien quiera ir a Miami, irá a Miami gratis"

Fernando Roig está acostumbrado a tomar decisiones y va a muerte con ellas. Consciente de la importancia de la expansión del Villarreal CF como marca, del crecimiento exponencial que puede suponerle a LaLiga y, a su vez, el impacto económico que va a significarle a un sector tan importante en la provincia de Castellón como es la cerámica, el presidente del Submarino está muy satisfecho de que el Villarreal-Barcelona de la 17ª jornada de Primera División se dispute en el Hard Rock Stadium de Miami, en Estados Unidos, y no en el Estadio de la Cerámica.

Evidentemente, el traslado de un partido como local a otro país supone unos inconvenientes para los socios del club de la Plana Baixa. Por dicho motivo, Fernando Roig, ha explicado este lunes, en una comparecencia pública en el Restaurante El Ceramista, que ante las molestias que eso supondría para sus abonados, "el club ofrecerá avión gratis para desplazarse a Estados Unidos o un descuento del 20% en el precio que han pagado por su abono".

Referente en España y Europa

A Roig le llega de "orgullo" volver a ser pioneo en materia futbolística. "Si se realiza seremos, junto con el Barça, el primer equipo europeo en jugar allí un partido de Primera División. Es un gran hito", señaló después de que a petición de LaLiga, la RFEF aprobara el lunes pedir permiso a la UEFA y a la FIFA para jugar allí.

"Nuestros aficionados tendrán unas molestias. Pero vamos a compensarlo. El que quiera ir a Miami, irá a Miami gratis en avión. Y el que no quiera o no pueda tendrá un descuento del 20% en su abono de esta temporada", señaló.

Todo se reinvertirá para los abonados

El máximo accionista del Submarino aseguró que "el club no va a ganar nada económicamente hablando con jugar en Miami". "Tdoo lo que se pueda ganar por disputar allí el partido se dedicará a esas medidas para compensar las molestias a los seguidores", reafirmó.

"Todo el tema económico va a ir dedicado a compensar a los aficionados. Lo que gana el club aquí es la expansión de la marca, de los patrocinadores y mirar hacia el futuro de abrirnos al mercado. El dinero, como tal, será dedicado a los aficionados", destacó.

Una gran oportunidad

Roig explicó que se trata de una idea que LaLiga maneja desde 2019 y que se intentó con un Villarreal-Atlético pero que no se pudo sacar adelante. "Llegar a Estados Unidos es una gran oportunidad. Allí ha sido el Mundial de Clubs y el Mundial se celebrará el año que viene", recordó.

"Hay que fomentar el fútbol español y es muy importante aprovechar esta oportunidad. Tenemos doce escuelas de fútbol en Estados Unidos y queremos crear algunas más en este país. Hemos sido pioneros y queremos seguir siéndolo en la expansión internacional", dijo, recalcando que "es una medida importante también para nuestros espónsores".

Roig señalo que se trataría de "una gran expansión para el Villarreal y para LaLiga en general" y asumió que jugarían como locales pero que habría más seguidores del club catalán.

No hay adulteración de LaLiga

"Allí habrá más apoyo para el Barça, no tengo duda. Pero es muy importante para nosotros expandir la marca y el sector de la cerámica. Allí hay oportunidades de negocio. Hay muchos equipos de acuerdo de expandir nuestro fútbol a otros países. Queremos movernos para obtener más ingresos y acercarnos a otras ligas, como la inglesa", apostilló.

En relación a si podría considerarse una alteración de la competición, al suponer un partido más para el Barcelona con más público a su favor, lo descartó: "No veo adulteracion por ninguna parte".

"En nuestro campo, no hemos ganado al Barcelona en los últimos diez años y en el suyo le hemos ganado varias veces en los últimos años. Así que, quizás, tengamos más posibilidades. Allí, les hemos ganado este año, sin ir más lejos", recordó.

Roig apuntó que "quedan unos trámites" (de UEFA y FIFA) para poder cerrar el cambio de escenario y que ahora depende de los organismos internacionales. "Pero en principio todo hace pensar que se celebrará allí", finalizó.