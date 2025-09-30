El respeto de Tudor, técnico de la Juventus: "El Villarreal está haciendo las cosas muy bien en su casa"

Tiene máximo respeto al Villarreal CF, pero quiere asaltar La Cerámica. El entrenador del Juventus de Turín, Igor Tudor, aseguró este martes que su equipo está «preparado» para lograr los objetivos que se ha marcado en Europa, comenzando por «ganar este miércoles».

«El equipo estuvo bien hace tres días y estoy orgulloso por ello y por cómo hizo las cosas», dijo el croata, que espera «la mejor respuesta de mis jugadores en un gran estadio y ante un gran rival».

«Estamos muy motivados por jugar en este estadio», añadió el balcánico, que confirmó la titularidad del turco Kenan Yildiz.

Sobre el Villarreal

En cuanto al Submarino, Tudor calificó al combinado groguet como «un equipo de primer nivel, como todos los de la Champions».

«Encima juega en casa y sabemos que lo están haciendo muy bien en su estadio. Tienen cosas buenas y no tan buenas, por lo que esperamos que reluzcan nuestras virtudes y no las suyas», indicó el preparador juventino.

Tudor aseguró que su equipo está «preparado para todas las variantes tácticas que nos pueda presentar el Villarreal», destacando que será «muy importante nuestra actitud en defensa, clave en partidos de este máximo nivel».

«Se habla más de los delanteros, es normal. Pero todos los jugadores son importantes. Creo que estamos trabajando bien, veo al equipo con confianza para afrontar los retos que tiene», argumentó el preparador croata en la antesala del duelo con los de Marcelino García Toral.

Vía: El Periódico de Mediterráneo