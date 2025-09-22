El repaso de Marcelino a la 'enfermería' del Villarreal

Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal CF, ha comparecido en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza para hablar del Sevilla FC-Villarreal CF, de la sexta jornada de LaLiga EA Sports, este martes, 23 de septiembre del 2025 a las 21.30 horas.

Los amarillos acuden muy mermados, según el recuento del técnico asturiano.

El repaso

"Tenemos todos los equipos tres partidos en una semana. Lo afrontamos con mucha ilusión y ganas, después de una victoria que nos llena de satisfacción por como lo hicimos. Veremos como se recuperan los jugadores, tenemos aún más de 24 horas. Bajas son las mismas que después del partido del sábado, iremos muy apretados"

Pendiente de valoración de la lesión de Ayoze que se produjo en el entrenamiento del viernes.

que se produjo en el entrenamiento del viernes. Gerard Moreno sigue en su proceso.

A ver las pruebas que dictaminan la lesión de Foyth, pero es posible que no pueda jugar hasta después del parón.

Akhomach tiene poca cosa y estará, muy posiblemente, para el sábado, veremos cual es el proceso, que es más de dolor que de lesión.

Más en profundidad

"Estamos muy apuraditos atrás, arriba tenemos alternativas. Andamos muy justos en defensa con tantas lesiones, no tenemos a uno más de los que nos hubiera gustado tener y, además, tampoco contamos con Pau Navarro, que va al Mundial sub-20. Los centrales son los que menos corren, sobre todo si estamos nosotros ordenamos. Buscaremos soluciones y tenemos el filial. Y a competir, no valen las excusas. Todos los equipos pasan por momentos en los que tienen más lesiones.

Un problema 'mundial'

"No parece lo más lógico, pero ya se sabía todo lo que es el calendario. No valen excusas, es un símil de las lesiones. Es un orgullo para la cantera del Villarreal; y por la desgraciada lesión de Cabanes no tenemos a dos. Lo mismo que sabemos que luego habrá Copa África, que igual hemos descartado jugadores que nos hubiera gustado tener aquí".

El rival

"Espero un rival muy competitivo. Ha cambiado el proyecto, el entrenador, la estructura del equipo, la idea futbolística, jugadores… Muchos cambios, pero es un equipo súper intenso, jugando al límite muchas veces, con marcajes individuales... Y, defensivamente, te incomoda muchísimo. Si no tenemos nuestra pausa, si no dominamos a través de nuestro juego, se nos pondrá el partido muy difícil".

Balance a domicilio

"En Vigo lo tuvimos hecho y se nos escapó. Los rivales nuestros están aprovechando y nos están penalizando mucho. Y ante el Atlético nos faltó estar a nuestro nivel; luego depende del acierto".

Errores de bulto

"Todo se trabaja en el fútbol. Hay que trabajar, insistir y acentuar la atención en todo tipo de acciones. Los rivales nos han tirado poco, pero estamos cometiendo errores importantes. Errores de bulto. Se pueden cometer, pero que no sean tan claros. El otro día, el penaltito que nos pitan, que podíamos haber evitado. Debemos evitar que el rival, con tan poco, nos castigue tanto. Sobre todo defender mejor los centros laterales".

El Pizjuán

"No tenemos que mirar lo que puede favorecer o perjudicar externamente. No han ganado en casa, pero nosotros no lo hemos hecho fuera. El año pasado fuimos un equipo muy solvente a domicilio; y este año son solo dos partidos, muy poco bagaje. Intentaremos ganar, tenemos argumentos y ambición".

La falta de rodaje de la zaga

"Es posible que insistamos algo más, pero todas las semanas hay trabajo intensivo que hacer. Aunque sean nuevos, algunos han hecho la pretemporada y pudimos aprovechar. Renato Veiga es el que menos trabajo tiene, pero el resto sí. Están familiarizado con nuestra forma de defender".

Cambio en la delantera

"Los dos delanteros [Oluwaseyi y Mikautadze] se incorporaron tarde. Tienen que adaptarse, cada uno nos da variedad al juego. Estamos muy satisfechos porque el equipo sigue generando y porque no hemos cambiado de estructura o de idea. Somos uno de los cinco equipos de las cinco grandes ligas que más chuta, estoy satisfecho. Fuera de casa debemos incrementar nuestro caudal ofensivo, necesitamos más".

Rotaciones

"Vamos a ir cambiando, jugando cada tres días lo tenemos que hacer. Hacer partícipes a todos. El otro día me quedé muy satisfecho con el rendimiento de todos, en los partidos anteriores tuvimos más altibajos en este sentido. Eso nos hacer ser más competitivos y ganar muchísimos más puntos.

Competencia

"Revisando el partido, cuando metimos el segundo gol, Sergi Cardona y Mouriño saltaron al campo abrazarse, y eso que no jugaron un minuto. Eso es lo que da fuerza y valor al equipo. Hay partidos para todos y grandes retos por delante".

El primer balance

"El inicio está siendo bueno, lástima los puntos que se escaparon en Vigo. Habríamos firmado sumar 10 puntos de 15 y ser tan solventes en casa".

Vía: El Periódico de Mediterráneo