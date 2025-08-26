Renato Veiga, calidad, trabajo y humildad: "El Villarreal es un club muy grande y reconocido"

Es, junto a Paco Alcácer, el jugador más caro de la historia del Villarreal CF. Con 22 años, Renato Veiga tiene la madurez de los grandes, de los futbolistas top, de la élite, como demuestra su proyección dando el salto al Chelsea o a la Juventus y, a su vez, ganando como titular la UEFA Nations League como titular, nada menos que contra España.

El joven central zurdo nacido en Lisboa (29/07/2003) ha sido contratado por el Submarino para las próximas siete temporadas mediante el traspaso más importante de la historia grogueta al Chelsea, con nada menos que 24,5 millones más otros 5 en variables (bastante complejas).

El zaguero luso ha sido presentado este martes de la mano del presidente del Villarreal, Fernando Roig, el cual ha elogiado el nivel del defensa, le ha dado la bienvenida y le ha augurado muchos éxitos.

Futbolista implicado

Veiga demostró su implicación y profesionalismo desde su primera intervención. "Feliz" por haber debutado en la goleada ante el Girona, el central no quiere que nadie baje la guardia: "Debemos seguir trabajando en la misma línea. Estamos haciendo bien las cosas, con dos muy buenas victorias, pero seguro que todavía hay muchas cosas a mejorar"

Curioso fue el momento en el que tuvo que radiografiarse como jugador. "Soy un central zurdo, polivalente, agresivo, rápido y con espíritu de liderazgo. Pero mejor que se vean mis cualidades en los partidos", dijo entre sonrisas en un perfecto español.

Elogios al Submarino

El joven confesó que su decisión por firmar en el Submarino fue rápida. "No hubo que pensar demasiado. El Villarreal es un club muy grande y reconocido, donde han jugado grandes futbolistas. Me ofrecieron un gran proyecto y apostaron fuerte por mí. Siempre es más fácil decir 'sí' a un proyecto así y en un club que te quiere. Ahora debo devolver la confianza en el campo con buenas actuaciones", expuso.

Aunque a la hora de hablar de objetivos, Renato Veiga es más de ir día a día: "El club tiene aspiraciones importantes como gran club que es, pero yo miro el día a día, pienso solo en el 'hoy' e ir creciendo poco a poco junto al equipo".

El debut, sus compañeros y su techo

Un futbolista que es humilde y considera que no ha tocado techo. "Soy joven y todavía tengo mucho margen de mejora. El míster ha hablado conmigo y sabemos qué cosas quiere de mí y qué debo pulir para rendir a mayor nivel", confesó.

Es más, alabó cómo le arroparon sus compañeros desde su llegada y en su estreno liguero ante el Girona. "Me sentí a gusto en mi debut. Mis compañeros me ayudaron mucho. En pocos días me ha dado cuenta que este equipo es como una familia y me lo hicieron sentir nada más que salté a la cancha. Creo que no será difícil adaptarme a este club", añadió.

Y tuvo un detalle con sus compañeros de zaga y que son su competencia directa: "Juan Foyth y Rafa son dos muy buenos centrales y tienen muy buena calidad y valor humano. Tienen enorme nivel y voy a aprender mucho de ellos, y lo que necesiten de mí, lo tendrán".

La Champions y su pasión por los idiomas

Sobre el futuro inmediato, no es de los que mira ante qué rival va a jugar, pero sí tiene claro que es fundamental rendir en las tres competiciones: "No tengo preferencias sobre rivales de Champions. Lo que quiero es que el Villarreal gane todos los partidos. Aquí lo importante es competir a gran nivel y hacer un buen papel tanto en la Champions como en la Liga y en la Copa del Rey".

Y por último, desveló un gran secreto, su pasión por los idiomas."Me gusta mucho aprender las lenguas. Hablo muchos idiomas y me gusta integrarme rápido, por eso quiero aprender rápido los idiomas. ¡Hablo siete! Y todavía creo que son pocos", concluyó el central luso, un joven con las ideas muy claras y el profesionalismo por bandera.