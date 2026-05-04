Las razones del adiós de Marcelino del Villarreal

Sonaba con fuerza el adiós de Marcelino García Toral y finalmente se ha hecho realidad. Este mediodía, el Villarreal anunciaba la marcha de un técnico que ha hecho historia en el club, logrando por primera vez clasificarlo a la Champions League durante dos temporadas consecutivas. El preparador asturiano finalizaba contrato en junio de este mismo año y ambas partes han decidido que lo mejor era cerrar una etapa que ha resultado ser más que exitosa.

Eso sí, buena parte del mundo del fútbol se pregunta por qué se ha tomado esa decisión, teniendo en cuenta sobre todo que el cuerpo técnico ha cumplido, y con creces, las expectativas de la dirección deportiva. Todo tiene su miga y todo empezó en una oferta de renovación hace ya unos meses que no contentó a Marcelino. El club 'groguet' estaba encantado con los servicios del preparador, en una temporada solo empañada por la actuación del equipo en la Champions, pero sobre la mesa solo puso un año de contrato, es decir, una prolongación hasta el 30 de junio de 2027.

Condiciones insuficientes

De esta forma, el cuerpo técnico entendía que poco tenía que ver lo bien que estaban haciendo las cosas con las condiciones contractuales. Y a partir de ese momento, todo quedó muy claro. Marcelino tenía claro que el proyecto del Villarreal pasaba por otras manos y, a diferencia de la última ocasión, no pensaba salir mal del club. El Villarreal, por su parte, tampoco quería embarrar el terreno con especulaciones sobre posibles candidatos al banquillo ni nada por el estilo. Quiere hacer una apuesta fuerte por volver a ser un club de cantera.

Así, ambos se emplazaron a terminar la temporada de la mejor forma posible, metiendo al equipo en la Champions League y, si es posible, quedando por encima del Atlético de Madrid, algo que está cerca de producirse. Ahora, el Villarreal ya se encuentra en plena búsqueda del nuevo técnico, que apunta a ser Iñigo Pérez, el entrenador del Rayo Vallecano, por las informaciones que han aparecido en las últimas horas.

Marcelino, por su parte, está muy tranquilo con el trabajo realizado y, a día de hoy, no está negociando con ningún equipo. Sí que ha habido clubes que se han puesto en contacto con su entorno, pero de momento no hay nada concreto. Acabar la temporada y el tiempo dirá.