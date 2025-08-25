Rafa Marín y su primer gran registro con el Villarreal
El central andaluz está rindiendo con dos notables titularidades en los dos primeros partidos con el Submarino... con un nuevo registro"La dinámica de la pretemporada, el míster y la intensidad de los entrenamientos son las claves", destaca el zaguero amarillo
Ismael Mateu
Rafa Marín ha caído de pie desde que abandonara la Italia futbolística para volver a España, a la terreta, a reforzar al Villarreal CF como cedido con opción de compra por parte del Nápoles, el actual campeón de la Serie A.
El zaguero sevillano (Guadajoz, 19-05-2002) se mostró exultante tras la goleada al Girona, anunciando la consecución de un nuevo récord como su etapa como profesional.
"Siento una alegría inmensa, son dos partidos en casa, dos victorias, tenemos los seis puntos, portería a cero y, además, es mi primer gol en Primera División en mi carrera. Contento por el interés del club en mi, es inexplicable la alegría que tengo", reconoció el defensa amarillo.
La clave del éxito amarillo
Para Marín el trabajo realizado en pretemporada ha sido clave para arrancar la temporada en este estado de forma. «La pretemporada, lo que nos dice el míster, la intensidad de como entrenamos son claves. Desde el unes hemos hecho una semana pletórica, la gente está enchufada y las cosas nos están saliendo bien», incide Marín. «Ahora hay que tener paciencia, seguir este camino, aprovechar la buena racha», concluyó.
