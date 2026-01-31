Del radar del Barça de Xavi al quirófano: el calvario interminable de Foyth

Juan Foyth tiene 28 años, una edad que para un defensa central suele marcar el punto justo entre madurez y plenitud física. Sin embargo, en su caso, le ha tocado vivir la cara más amarga del fútbol. Porque la edad que marca su documento de identidad no refleja todo el sufrimiento que ha vivido en forma de lesiones. La última, una rotura del tendón de Aquiles. O lo que es lo mismo: una de las lesiones más graves en el deporte, la misma que puso punto y final a la carrera de su compatriota Javier Zanetti, entre muchos otros deportistas.

Es digna de admirar la mentalidad de Juan Foyth. Tras ser operado con éxito de la lesión citada, el jugador del Villarreal CF se dirigió a sus seguidores con un mensaje de esperanza: “Es difícil escribir algo después de una lesión tan dura. Lo que tengo claro es que este momento que me toca vivir me va a hacer crecer muchísimo a nivel personal. Agradezco mucho cada mensaje de aliento. Esto sigue y lo voy a transitar con mucho positivismo”. Un mensaje que, por desgracia, ha tenido que escribir en demasiadas ocasiones.

Avalado por Pochettino

Foyth irrumpió en la élite del fútbol con una naturalidad poco común. De Estudiantes de La Plata cruzó bastante pronto el Atlántico rumbo al Tottenham Hotspur, avalado por Mauricio Pochettino, que vio en él las condiciones perfectas para trasladar el perfil de central moderno que mostraba en Argentina a una liga tan exigente físicamente como la Premier League.

Buena salida de balón, lectura táctica, agresividad medida y una polivalencia defensiva que otros entrenadores tratarían de explotar más a fondo en el futuro. Pero, por desgracia, no pudo tener la continuidad deseada por culpa de las lesiones: en la temporada 2018-19 se perdió 13 partidos por problemas musculares y en la 2019-20 otros 25 encuentros por lesiones de tobillo y rodilla, incluida una fractura del menisco externo de la rodilla derecha.

Aun así, en el Villarreal consiguió dar un paso adelante y alcanzar su mejor versión futbolística. Con Unai Emery, Foyth se consolidó como un defensa fiable y competitivo. Fue pieza clave en la Europa League de 2021, convirtiéndose en un jugador sólido tanto en el centro de la zaga como en el lateral derecho, siempre aseado con balón. No era el futbolista más espectacular del conjunto 'groguet', pero sí uno de esos soldados imprescindibles que todo entrenador quiere en su equipo.

El interés del Barça

Fue entonces cuando empezó a seducir a Xavi Hernández, que pidió su fichaje para el FC Barcelona en 2022 con el objetivo de reforzar una defensa muy mermada, especialmente en el lateral derecho, una posición que ni Sergi Roberto ni Sergiño Dest (tampoco Jules Koundé en aquel momento) lograban cubrir con solvencia. El técnico egarense consideraba que el argentino encajaba a la perfección por su capacidad para defender a campo abierto y su ADN competitivo, clave para ayudar al Barça a remontar el vuelo. Pero el fichaje nunca se concretó.

Y entonces, el calvario de las lesiones volvió a aparecer. Entre las temporadas 2022-23 y 2023-24 se perdió 28 partidos por problemas en el hombro, y en la 2024-25 la rodilla lo dejó en el dique seco otros 25 encuentros.

El tendón de Aquiles

En la presente temporada, entre diciembre y enero, ya se había perdido tres choques por problemas musculares, pero el gran drama llegó hace escasos días ante el Real Madrid: rotura del tendón de Aquiles. Se estima que estará cerca de seis meses de baja, por lo que, salvo sorpresa mayúscula, se quedará sin disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Juan Foyth tenía todo para consolidarse como un central de referencia en Europa: perfil moerno, mentalidad humilde y trabajadora, experiencia internacional y recorrido en algunas de las mejores ligas del mundo. La pregunta ya no es si Foyth tiene nivel para estar en la élite del fútbol, sino si las lesiones le permitirán demostrarlo con continuidad.