Principio de acuerdo entre Villarreal y PSG por Arnau Tenas

Salvo sorpresa mayúscula, Arnau Tenas será guardameta del Villarreal CF las próximas cuatro temporadas. El club de la Plana Baixa y su club en propiedad, el Paris Saint-Germain, están ultimando las condiciones del traspaso del portero de 24 años, que termina contrato con el conjunto parisino el 30 de junio del 2026.

El acuerdo entre el futbolista natural de Vic (Barcelona), nacido el 30 de mayo del 2001, es total, por lo que será cancerbero del combinado groguet hasta junio del 2029. Ahora falta que PSG y Submarino zanjen el tira y afloja por el pase del barcelonés, cuyo traspaso rondará los 5 millones de euros aproximadamente (en Francia apuntan la cifra de 6 millones).

Anuncio inminente

Hasta último momento, el equipo francés se ha estado planteando la opción de renovar con mejora salarial a Tenas, titular en la medalla de oro de España en los Juegos Olímpicos de París 2024, para luego cederlo al conjunto amarillo, pero finalmente parece que la operación se cerrará en un traspaso. Aunque, ya se sabe, esto es fútbol y estando el PSG de por medio, todo puede cambiar.

La realidad es que las posturas entre ambas partes están muy cercanas y, unido al "sí" del jugador, se espera que en las próximas horas o este martes se oficialice el acuerdo y se anuncie el fichaje del excanterano del FC Barcelona e internacional por España en categorías inferiores: sub-16, sub-17, sub-18, sub-19 y sub-21, además de la Olímpica (sub-23).

La petición de Marcelino

La llegada de Arnau Tenas cumple con la petición expresa del técnico del Villarreal, Marcelino García Toral. Como indicó Mediterráneo en su edición del pasado 20 de junio, el Submarino buscaba portero para mejorar la competencia entre Luiz Júnior y Diego Conde (el madrileño es quien tiene todas las papeletas de marcharse traspasado).

El club negoció con Kepa Arrizabalaga, del Chelsea, que finalmente se marchó al Arsenal, e incluso solicitó al propio Chelsea la cesión de Filip Jörgensen, pero finalmente quien llegará a Miralcamp será el campeón olímpico con la selección española. Marcelino ya tiene el portero que pretendía.