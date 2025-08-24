La previa del Villarreal-Girona | En busca de la segunda victoria con la ayuda de La Cerámica

El Villarreal CF corona esta tarde una semana marcada por el ambicioso fichaje de Renato Veiga. El equipo de Marcelino García Toral busca dar continuidad al solvente estreno del campeonato. Tras la victoria sobre el Real Oviedo en el Día 1, asoma el objetivo de repetir triunfo contra el Girona en el Día 2 e instaurar una dinámica ganadora en el arranque de LaLiga.

Para ello, el Villarreal deberá apoyarse en la profundidad de la plantilla. El conjunto de Marcelino llega a la cita con bajas de peso tanto en ataque como en defensa. En la parcela ofensiva, deberá apañarse sin Gerard Moreno y Ayoze Pérez, que no son ausencias menores. De larga duración son las sabidas en la zaga (Logan Costa y Willy Kambwala), pero no por ello menos importantes.

Posibles variantes

Así las cosas, y a la espera de Renato Veiga (ayer entrenó con el grupo y podría entrar en la lista), Marcelino repetirá defensa, con Mouriño y Cardona en los costados y Foyth y Rafa Marín en el eje. La cuestión de la delantera la resolverá dando continuidad a Etta Eyong y centrando a Pepe en su escolta.

Entre una línea y otra, podría volver a la titularidad Dani Parejo para ordenar la circulación junto a Pape Gueye. Buchanan apunta al once en el costado diestro, con Yeremy Pino tratando de afianzarse en el flanco izquierdo.

Más allá de los nombres (y con Luiz Júnior bajo palos con el añadido del interés groguet en el meta Arnau Tenas), los tres puntos servirían para encarrilar al Submarino en la senda correcta, en los primeros pasos de una temporada de máxima exigencia.

Para ello, el Villarreal volverá a contar con el apoyo de su afición, que está siendo un factor importante. El equipo de Marcelino está cómodo en La Cerámica y se nota: no pierde como local desde el pasado mes de marzo (ante el Real Madrid, 1-2). Desde entonces, cinco victorias y dos empates.

Cambios en el Girona

Enfrente aguarda el Girona de Míchel, que sufrió el año pasado como novato en la Champions y, en proceso de reconstrucción futbolística y anímica, empezó el curso con derrota y mala imagen. En casa y contra el Rayo Vallecano, el equipo catalán llegó al descanso con un 0-3 en contra, tras una primera mitad en la que regresó a los errores del curso pasado: juego plano e inofensivo en ataque, sin apenas inquietar al rival, y debilidad y errores graves en defensa, personificados en este caso en la figura del portero Paulo Gazzaniga, que no jugará en La Cerámica tras acabar expulsado.

Así, además de la entrada de Krapyvtsov en la portería, se esperan más novedades en el once, con la gran incógnita de Krejci: se da por hecho su fichaje por el Wolves, pero está en la convocatoria, y Míchel aseguró en la previa que jugará, al igual que Yangel Herrera. Podrían entrar en el once jugadores como Rincón, Reis -llamado a ser clave porque el Manchester City pagó 35 millones por él en enero- el canterano groguet Iván Martín, Portu o Cristhian Stuani, ya disponible tras perderse el estreno por la muerte de su padre.