La previa: El Villarreal femenino quiere entrar con buen pie en la temporada 2025/26

El equipo de Jordi Ferriols recibe al Atlético de Madrid B en el campo 5 a las 19.00 horas

El Villarreal femenino se estrena este sábado recibiendo al Atlético de Madrid B.

Juanfran Roca

Vila-real

El Villarreal femenino, con la espina clavada de la mala pasada temporada, arranca esta este sábado su segunda singladura por la Primera Federación. El equipo de Jordi Ferriols, reforzado prácticamente en todas sus líneas, se estrena frente al Atlético de Madrid B a partir de las 19.00 horas en el campo 5 de la Ciutat Esportiva.

Un equipo con muchas caras nuevas que combina con una buena base de jugadoras de la pasada temporada. Todo ello para buscar, como primer objetivo y cuando antes se consiga mejor, la permanencia. A partir de ahí a soñar con objetivos más grandes. Y es que el ascenso está siempre en mente. Recuperar la categoría perdida hace dos años.

Para empezar, un partido complicado ante un filial, el rojiblanco, que también ha cambiado mucho respecto a la plantilla que tenía la pasada campaña.

