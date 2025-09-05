La previa: El Villarreal B se quiere apuntar la segunda victoria en el campo del Eldense

David Albelda tendrá que ver al Villarreal B desde la grada porque ante el Eldense cumplirá su segundo y último partido de sanción. Volverá a ser su mano derecha, Edgar Chumillas, el que dirigirá al filial amarillo en este complicado partido contra un exSegunda División que ha sufrido muchos cambios este verano ante la gran retahíla de salidas del equipo. El encuentro arrancará a las 12.00 horas.

Mientras que el Villarreal B se impuso por la mínima (1-0) al Alcorcón en el Mini Estadi en la jornada inaugural del campeonato, el Eldense arrancó un meritorio empate de su visita a la Nova Creu Alta frente al Sabadell (0-0). Y vaya por delante que vila-realenses y eldenses se enfrentaron en su último amistoso de pretemporada en el Mini Estadi, con empate (1-1).

Novedades

Para este partido el filial amarillo repetirá la misma baja por lesión: el mediocentro Pablo Pascual. Se recupera el defensa central Ismael Sierra. Y en este encuentro podría debutar con el filial uno de los dos últimos fichajes: el delantero madrileño Álex Rubio, procedente del Antequera. Más complicado lo tiene el centrocampista Curro Muñoz (Salamanca).

El Eldense de Javi Cabello, por su parte, tiene las bajas seguras de los lesionados Borja Calvo y Rubén Quintana, así como el sancionado Guille Macho, expulsado en Sabadell. El club cerró el lunes el fichaje del central ilicitano Carlos Jiménez, ex del Villarreal C.

David Albelda

Respecto a este partido, el técnico del filial amarillo aseguró que «no hay partidos fáciles en esta liga. El Eldense es un rival con una base sólida, mucha experiencia en sus jugadores, incluso en categorías superiores y con incorporaciones de mucho nivel. Seguro de que van a intentar tener el balón y ser protagonistas».

Agregó Albelda que la de este sábado será clave el trabajo sin balón: «Los dos equipos buscaremos la posesión. Queremos ser atrevidos. Pero hoy en día no es preciso tener más balón que el rival para ganar».