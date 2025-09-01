Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

La previa: El Villarreal B de David Albelda busca el mejor estreno frente al Alcorcón

Cara a cara dos plantillas que se han renovado mucho y bien a lo largo de este verano (19.30 horas)

Dani Budesca estará en el lateral derecho del filia en su partido contra el Alcorcón.

Dani Budesca estará en el lateral derecho del filia en su partido contra el Alcorcón. / Juan Francisco Roca

Juanfran Roca

Vila-real

El Villarreal B se estrena este lunes 1 de septiembre en liga recibiendo al Alcorcón en el Mini Estadi (19.30 horas) donde David Albelda debutará como técnico del filial amarillo. La escuadra de la Plana Baixa se medirá a uno de los pesos pesados del grupo II de Primera Federación, dentro de una competición que tiene muchos gallos en el mismo corral y donde el ascenso y el ‘play-off’ estará más caro que nunca.

Los vila-realenses tendrán un inicio difícil arranque por aquello de que el equipo es muy nuevo y engrasar bien la maquinaria requiere de tiempo. La pretemporada finalizó con buenas vibraciones, y posiblemente con una plantilla a la que se podría unir algún jugador antes de que finalice el mercado de fichajes (esta noche a las 23.59 horas).

Un encuentro para el que el Villarreal B solo tiene la baja del lesionado Pablo Pascual. Y se verá si se quiere dar minutos al extremo granadino Víctor Moreno que sale de una pequeña lesión por una pequeña rotura. En un principio el resto de los efectivos estarán a disposición del técnico David Albelda.

Precedentes

Será la quinta vez que Villarreal B y Alcorcón se ven las caras en tierras de la Plana. Los cuatro anteriores precedentes se saldaron con una victoria, la de la pasada temporada por 4-0, un empate y dos derrotas, las que ganó el cuadro alfarero por 0-3 (campaña 2011/12) y 1-4 (la 2010/11).

Un posible once para este partido estaría formado por Rubén Gómez o Álex Quevedo, en la portería; Dani Budesca, Ismael Sierra, Lautaro e Iván Rodríguez, en la línea defensiva; Luis Quintero, Alassane Diatta, Carlos Maciá, y Facundo Viveros, en el centro del campo, con Albert García y Hugo López en la punta del ataque. El partido será dirigido por el colegiado tarraconense Gonzalo Romero Freixas.

Rival reforzado

El Alcorcón de Pablo Álvarez llega a Vila-real tras cerrar una pretemporada de ocho encuentros disputados con un saldo de tres victorias, dos empates y dos derrotas. A lo largo del verano se ha reforzado con doce futbolistas, entre ellos uno examarillo como es el lateral gaditano Lanchi, procedente de la Cultural y Deportiva Leonesa.

Salida

El Villarreal anunció este domingo pasado que el joven delantero riojano Pablo Arenzana, fichado este verano procedente de la Real Sociedad C, y máximo goleador del filial en pretemporada, ha sido cedido al Girona B hasta junio de 2026.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas