La previa del Villarreal-Athletic Club: El Submarino y La Cerámica, contra los ‘leones’

Este inicio de temporada, todo resulta deslumbrante en torno al Villarreal CF. Después de un verano de cientos de millones en ventas y compras, de un arranque liguero que ha situado a los amarillos en la tercera posición, del estreno en Champions y en mitad del torbellino de un calendario trufado de encuentros sugerentes, desde el punto de vista de los rivales y los escenarios, todo tiene un toque de síndrome Stendhal (al que se expone una persona tiene ante sí una belleza artística abrumadora). Pero ahí está Marcelino García, para poner el foco siempre en lo más inmediato. Sí, la pegadiza melodía de la Champions volverá a sonar el miércoles en el Estadio de la Cerámica, pero esta noche toca el Athletic Club (21.00 horas), con todo lo que eso conlleva.

¿Qué significa? A priori, los dos firmes candidatos a la cuarta plaza. Es decir, a repetir la Champions (esta vez parece difícil que el fútbol español pueda retener la plaza extra cara a la próxima campaña), la Supercopa de España en Arabia Saudí... Groguets y leones mantuvieron una dura pugna que los bilbaínos, in extremis, decantaron por el golaveraje particular (2-0 en San Mamés, 0-0 en Vila-real).

Es apenas la séptima jornada, pero un triunfo amarillo doblaría la ventaja actual hasta los seis puntos y mantendría al Villarreal en el podio. Sería el mejor colofón a una semana fantástica, con pleno, después de otra no menos exigente, con la Juventus y la comparecencia en el Bernabéu.

La Juventus también juega La Juventus visita La Cerámica el miércoles (21.00 horas), en la segunda jornada de la Champions. Los turineses, como los amarillos, juegan esta tarde, en casa, recibiendo a la Atalanta (18.00 horas). Igor Tudor podría sacar a: Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Képhren Thuram, Locatelli, Andrea Cambiaso; Francisco Conceiçao, Yildiz; y Jonathan David.

Impresionante racha

El conjunto amarillo tiene a su alcance, además, prolongar su mejor racha como local desde que El Madrigal pasó a ser La Cerámica. Cerró el pasado curso con cuatro victorias, el mismo número que puede alcanzar esta noche, después del 2-0 al Oviedo, el 5-0 al Girona y el 2-1 a Osasuna. De esta forma, igualaría su mejor registro, el conseguido en la 2014/2015.

Además, después de las ocho ausencias (y los ocho cambios en la alineación) en el Ramón Sánchez-Pizjuán, el Villarreal se rearma con Ilias Akhomach y Gerard Moreno. También con Santi Comesaña quien, pese a que se vio obligado a pedir el prematuro relevo en Sevilla, lo hizo de forma oportuna, antes de romperse, con lo que podría formar parte de una convocatoria que, como suele pasar en estos encuentros nocturnos, el club facilita el mismo día de la competición.

Se espera otra sacudida en el once, no tan acusada como la del pasado martes, con la portería, nuevamente, bajo el mayor de las incógnitas (al menos, fuera de las paredes del despacho del staff).

Los titubeos del Athletic Club

Buen momento para pillar al Athletic. Sin bien recupera a Álex Padilla y Dani Vivian, y el fichaje de Aymeric Laporte supone un plus atrás, arriba es donde verdaderamente está teniendo problemas.

Llega sin Nico Williams ni Álex Berenguer (tampoco sin los lesionados de larga duración Unai Egiluz y Beñat Prados; ni con Yerey Álvarez, purgando una prolongada sanción por dopaje). Por cierto, el propio Ernesto Valverde no podrá estar tampoco en el banquillo, también víctima de un castigo.

