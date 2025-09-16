La previa | El Tottenham, primer escollo para el Villarreal en un duro debut en la Champions

Ahora sí, esto va en serio. El «y si» ha quedado atrás. El anhelo en abril de soñar con volver a disputar la máxima competición continental ya es una realidad. El gol de Etta Eyong en Girona que prácticamente sellaba el pase quedó en el olvido. Incluso el sorteo o el movido mercado de fichajes de verano. La vida es el ahora, y el ahora dicta que esta noche, a las 21.00 horas, el Villarreal CF volverá a debutar en otra edición de la máxima competición del fútbol mundial por clubs, la UEFA Champions League.

Lo hará ante uno de los grandes de Europa y de la Premier, el Tottenham Hotspur FC, y en uno de los templos del fútbol moderno, con capacidad para 62.850 espectadores en partidos internacionales, el Tottenham Hotspur Stadium, el tercero más grande de la liga inglesa que fue construido recientemente y estrenado en 2019.

En la mesa de los grandes

Es el foco ideal, el escenario idílico para presentarse de nuevo en la mesa de los grandes, en el torneo de torneos, en la Liga de Campeones. Esa competición que te encumbra, que te codea con la élite, que te hace millonario, que te arregla el presupuesto, pero que, como el Submarino también sabe de muy buena tinta, te puede hundir deportivamente.

Porque la Champions no espera. Cualquier despiste te penaliza y cualquier error te sentencia. No hay margen de error en un torneo en el que, al menos, con este formato estrenado la pasada campaña, los equipos tienen ocho partidos para enmendar cualquier imprevisto y para intentar, como mínimo, finalizar la fase de liga entre los 24 primeros clasificados.

Y con ese objetivo, el del estar a finales de enero del 2026 en el top-24, el conjunto de Marcelino García Toral afronta el choque de esta noche ante el multimillonario Tottenham de Thomas Frank, que se ha gastado 210,6 millones de euros en ocho futbolistas.

Es lo que tiene la élite, esas diferencias de presupuesto a las que debes hacer frente.

Pero al técnico asturiano eso no le asusta. El míster amarillo le motiva y va a ir con todo en Londres, a plantarle cara a uno de los candidatos a ganar la Premier League junto a Liverpool, City y Arsenal.

El Submarino solo tiene las bajas de Gerard Moreno, en su última fase de recuperación de su lesión de isquios, y a los de larga duración: Logan Costa y Willy Kambwala.

Con ello, faltará por ver si la apuesta del técnico es la de fortalecer la medular con un tercer centrocampista o seguir con dos pivotes y dos abiertos por banda, con siempre sus dos delanteros.

Así, el posible once no diferirá en exceso del formado por Luiz Júnior en portería; en defensa repetirán Mouriño y Sergi Cardona en los laterales, con Foyth y Rafa Marín como centrales, aunque Renato Veiga también tiene opciones en vez del andaluz. Pape Gueye y Comesaña son fijos en el doble pivote, con Pepe por la derecha y la duda en la izquierda de si Solomon, Moleiro e incluso dar entrada a Thomas Partey (sería Comesaña el que se abriría a un costado). Y en ataque, Ayoze-Mikautadze. Con esos mimbres el Villarreal quiere conquistar el norte de Londres.

