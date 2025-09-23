La previa del Sevilla-Villarreal: a aprovechar las fisuras del Pizjuán

No hace mucho, ir al Ramón Sánchez-Pizjuán era lo más parecido a ir al dentista. El Villarreal CF bien lo sabe. El estadio, el ambiente y, sobre todo, un equipo habituado a ganar la Europa League y a ser un habitual de la Champions, convertían en casi una heroicidad volver con algo en el avión. No es el caso, porque el Sevilla, y todo lo que le rodea, es una sombra de lo que fue. Sobre todo delante de su público, con solo una victoria en los 12 partidos disputados en Nervión en lo que llevamos del 2025.

Ese el horizonte al que el Submarino se dirige esta noche (21.30 horas) que, aun con las bajas, viaja con confianza para aprovechar la debilidad del Sevilla en casa. Un club todavía en busca de su identidad perdida y que tras verle las orejas al lobo (se salvó en la antepenúltima jornada, gracias a esa única alegría, el 1-0 al Las Palmas, el 13 de mayo), solo espera un ejercicio menos convulso, tanto en lo deportivo como en lo social.

El 'datazo'

El, por otro parte, controvertido límite salarial confirma la realidad de Villarreal y Sevilla: mientras que los amarillos han escalado hasta el cuarto puesto de LaLiga (aumentando 37 millones de euros hasta los 173,1), los nervionenses mantienen la última posición con 22,1 (por debajo, incluso, de los tres recién ascendidos).

Sin embargo, todo eso es la teoría. Hay que llevarlo a la práctica donde toca, en el terreno de juego y durante los noventa y pico minutos de la, por otra parte, dura contienda que aguarda.

¡La que se viene encima!

A más partidos, mayor es el riesgo de lesiones. Y si encima prestas a más de una decena de jugadores para las selecciones, ya ni siquiera respiras en un parón FIFA. El Villarreal ve ahora, a los pies del inicio del Tourmalet (por este orden, hasta arrancar noviembre: Sevilla, Athletic Club, Juventus, Real Madrid, Manchester City y Valencia), cómo la plantilla se acorta. Sin Willy Kambwala, Logan Costa ni Pau Cabanes, ahora está pendiente de otros habituales inquilinos de la enfermería como Ayoze Pérez, Gerard Moreno e Ilias Akhomach. También de Juan Foyth, lo que endurece aún más este tramo que le espera a los amarillos en las próximas semanas. Sin tanto margen para las rotaciones, es hora de lucir el fondo de armario adquirido en un mercado de verano que ha batido todas las plusmarcas.

Además, Pau Navarro, titular el sábado, ya está camino de Chile para el Mundial sub-20. Así que la defensa cambiará casi toda (con Santiago Mouriño, Renato Veiga y Sergi Cardona). Lo mismo podría suceder en la medular, donde Pape Gueye tendría a Tajon Buchanan y Manor Solomon a los costados, además de Santi Comesaña a su lado. Arriba, seguramente, nueva oportunidad para la pareja Nicolas Pepe-Georges Mikautadze.

De vencer en Vitoria a...

El Sevilla de Matías Almeyda, que pierde a Alfon González, tampoco dispone de Joan Jordán. Después del 1-2 en Mendizorroza, los andaluces buscan enlazar dos victorias seguidas al cabo de 15 meses. Como en el caso de los groguets, el preparador argentino oxigenará a los suyos, con tres encuentros concentrados en ocho días.

Vía: El Periódico de Mediterráneo