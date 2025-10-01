La previa del regreso del Villarreal a la Champions en casa: ¡Juventus,‘This is l’Aldea’!

Tres años y medio han pasado desde aquel 3 de mayo del 2022 cuando el Villarreal CF disputaba en casa la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones en busca de remontarle al Liverpool el 2-0 cosechado en Anfield. Al descanso había igualado la eliminatoria, pero el duelo acabo 3-2. Tras tres temporadas sin disfrutar de la máxima competición continental, la Champions League regresa a Vila-real. Este miércoles noche, a las 21.00 horas, volverá a sonar en el Estadio de la Cerámica esa canción que tanto gusta a los futboleros, el himno de la Champions, nada menos que para acoger el duelo entre el Submarino y a la Juventus de Turín, uno de los clubs más importantes del llamado Planeta Fútbol.

Un duelo al que llegan ambos en busca de su primera victoria tras perder el equipo groguet en Londres y empatar el italiano en su debut, en este caso en su estadio ante el Borussia Dortmund (4-4).

Quinta vez en Champions

El conjunto de la Plana Baixa juega por quinta vez la máxima competición del fútbol europeo. Los amarillos perdieron en su regreso a la Liga de Campeones en el campo del Tottenham, en un encuentro en el que un falló de Luiz Júnior le condenó a la derrota (1-0).

Pese a ello, el equipo de Marcelino García Toral afronta este choque tras haber sumado ocho victorias seguidas como local entre el final de la pasada campaña y el inicio de esta. Un Villarreal que, además, atraviesa una excelente dinámica, afianzándose en la tercera plaza de LaLiga.

Para este estreno como local, Marcelino mantiene las bajas de larga duración de Logan Costa y de Willy Kambwala, pero tampoco podrá contar por lesión Juan Foyth, Ayoze Pérez y Gerard Moreno, así como Pau Navarro, con la selección en el Mundial sub-20.

Con hambre de éxito

Con la derrota en la primera jornada ya olvidada, Marcelino ha seguido dando continuidad hasta ahora a Luiz Júnior en la portería, aunque Arnau Tenas debutó en el duelo intersemanal en casa del Sevilla hace dos encuentros ligueros.

Con ello, y teniendo en cuenta las bajas, el entrenador del Submarino no reservará nada, en busca de ir a por todas y sumar la primera victoria en Fase de Liga.

Es por ello que el once previsto estará formado por Luiz Júnior en portería, línea de cuatro en defensa con Mouriño y Sergi Cardona en loa laterales, siendo la dupla de zurdos Rafa Marín y Renato Veiga la que ocuparé el eje de la zaga.

En la medular, regresará Santi Comesaña al doble pivote, reservado ante el Athletic Club tras sus problemas musculares en Sevilla. Junto al gallego estará Pape Gueye, fuebolista indispensable en la medular por su trabajo y llegada.

En la parcela ofensiva, los costados parecen destinados al canadiense Buchanan y a Alberto Moleiro, que también descansaron de inicio frente a los bilbaínos. Y también parece que seguirán en punta de ataque Pepe y Mikautadze, que fueron titulares en Londres.

Una variante podría ser retrasar a la banda derecha a Pepe e introducir en punta a Oluwaseyi, saliendo Moleiro del equipo, incluso cayendo del once el propio canario y ubicar a Solomon en la izquierda.

Ambos conjuntos ya se midieron en los octavos de final de esta competición en la temporada 2021/22, un cruce que pasó el Villarreal al imponerse 0-3 en Turín tras haber empatado ambos equipos a uno en Vila-real. Hoy se espera una nueva victoria porque Juventus, This is l’Aldea.

Vía: El Periódico de Mediterráneo