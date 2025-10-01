Los posibles rivales de Villarreal, Castellón y Roda en la primera ronda de la Copa del Rey
El sorteo tendrá lugar el próximo lunes, 6 de octubre, a las 13.00 horas
Juan Francisco de la Ossa
La Copa del Rey 2025/2026 ya asoma por el horizonte. El lunes (6 de octubre del 2025), a las 13.00 horas, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), será el sorteo de una primera ronda que se celebrará entre los días 28 a 30 de este mes. Esta temporada, con tres equipos provinciales: Villarreal CF, CD Castellón y CD Roda.
La 122ª edición vivirá un capítulo muy importante en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol con el sorteo de una primera eliminatoria de la competición, la que cita a más equipos y de las categorías más diversas.
El sorteo se retransmitirá en directo a través de los medios oficiales de la Real Federación Española de Fútbol y del canal Teledeporte (el Periódico Mediterráneo les ofrecerá una amplia difusión).
Hasta 112 clubs a lo largo y ancho de España estarán pendientes de lo que suceda en Las Rozas, 10 de ellos procedentes de categorías autonómicas y previo paso por una eliminatoria previa cuyo desenlace llega este sábado.
Esta decena de conjuntos se medirán a equipos de Primera División, pero manteniendo unos criterios de proximidad geográfica introducidos como novedad en esta edición copera para hacer aún más emocionantes los duelos de las dos primeras rondas.
Fechas
Los criterios de proximidad supondrán dividir la geografía española en cuatro grupos diferentes y sortear los emparejamientos grupo a grupo hasta completar los 56 duelos previstos para una primera eliminatoria a disputar entre el martes 28 y el jueves 30 de octubre del 2025.
Además de la proximidad, el otro criterio que impera en el sorteo es el de emparejar a los equipos de inferior categoría frente a los de superior, estableciéndose así eliminatorias a partido único en los que el conjunto de inferior división ejercerá siempre como local.
Los cuatro conjuntos participantes en la Supercopa de España (FC Barcelona, Real Madrid CF, Atlético de Madrid y Athletic Club) quedan exentos.
El subgrupo
El sorteo se llevará a cabo de conformidad con lo establecido en las Normas Reguladoras y Bases de Competición de Torneos Federación, publicadas mediante la Circular N.º 102 de la Temporada 2024/2025.
Así, el 3 está compuesto por:
Primera División
- VILLARREAL CF
- REAL BETIS BALOMPIÉ
- VALENCIA CF
- SEVILLA FC
- LEVANTE UD
- ELCHE CF
Segunda División
- UD ALMERÍA
- GRANADA CF
- CÁDIZ CF
- CÓRDOBA CF
- MÁLAGA CF
- CD CASTELLÓN
- AD CEUTA FC
Primera Federación
- CD ELDENSE
- FC CARTAGENA
- REAL MURCIA CF
- ANTEQUERA CF
- JUVENTUD DE TORREMOLINOS CF
Segunda Federación
- TORRENT CF
- FC LA UNIÓN ATLÉTICO
- UCAM UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MURCIA CF
- CLUB ATLÉTICO ANTONIANO
- CD ESTEPONA
- FÚTBOL SENIOR SALERM COSMETICS PUENTE GENIL FC
- CF LORCA DEPORTIVA
- REAL JAÉN CF
Tercera Federación
- CD RODA
- CD CIUDAD DE LUCENA
- CD CIEZA
Copa Federación
- El ganador del partido CD MINERA / ORIHUELA CF
- El ganador del partido UD SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES / CD TOLEDO
Eliminatoria Previa
- El ganador de la eliminatoria MANISES CF / UD LOS GARRES
- El ganador de la eliminatoria SPORTING DE CEUTA / UD MARACENA
- El ganador de la eliminatoria ATLÉTICO MELILLA CF / ATLÉTICO PALMA DEL RIO CF
Opciones
- Así, el rival del Villarreal será bien uno de estos dos últimos subgrupos (62% de probabilidad de que sea uno de regional, 25% de Copa Federación), bien de Tercera (13%).
- En cuanto al Castellón, 57% de Segunda RFEF y un 43% de Tercera.
- Y el Roda tiene un 82% de que sea de LaLiga Hypermotion y un 18% de LaLiga EA Sports.
Para más información, pinche aquí.
Vía: El Periódico de Mediterráneo
- Pedro Sánchez se equivoca al felicitar a Marc Márquez por el campeonato de MotoGP: tuvo que borrar el tuit
- Kairat Almaty - Real Madrid, en directo: Alineaciones, horario y dónde ver | Champions League
- Cumbre de Deco con los agentes de Dani Olmo
- Romário, exleyenda azulgrana (59 años), 'enfada' a Brasil por el Barça: 'Hasta la muerte
- La UEFA anuncia el Barça-Olympiakos en el Camp Nou
- La Premier no quita ojo a Ronald Araujo
- El Spotify Camp Nou entra en una nueva dimensión
- Julián Álvarez es el 'nueve' elegido por Laporta