La plantilla del Villarreal B queda casi definida tras de los últimos movimientos de mercado

Tras los últimos movimientos (salidas) en la plantilla del Villarreal B, el equipo empieza a estar más definido, a la espera de que lleguen un par de futbolistas. El técnico David Albelda cuenta, hoy en día, con 21 jugadores y reforzar la delantera parece uno de los objetivos claros de la dirección deportiva. Suena el madrileño Álex Rubio (Antequera), aunque tiene contrato en vigor con su actual club.

A todo ello, está el caso del joven mediocentro 'grauero' Jordi Ortega para el que se busca una salida dando que tiene muy complicado el poderse quedar para jugar con el primer filial amarillo.

Así que, a poco más de nueve días para empezar la competición, liguera, el Villarreal B cuenta con tres porteros: Yakiv Jinareykin, Rubén Gómez y Álex Quevedo; nueve defensas: Lautaro, Ismael Sierra, Jean IvesValou, Ekerette Udom, Ayouba Koné, Fran Gil, Iván Rodríguez, Eneko Ortiz y Dani Budesca; ocho mediocentros: Alassane Diatta, Pablo Pascual, Facundo Viveros, Cheikh Thiam, Iker Punzano, Mahamoud Barry, Víctor Moreno y Luis Quintero; y un delantero: Pablo Arenzana.

La cuenta atrás

El estreno en liga del primer filial amarillo tendrá lugar el lunes 1 de septiembre frente al Alcorcón, en el Mini Estadi, a las 19.30 horas. Antes, este sábado a las 19.00 horas, jugará el último amistoso de pretemporada contra el Eldense, en el Mini Estadi.