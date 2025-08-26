Pau Cabanes sufre rotura de ligamentos y se pierde la temporada con el Villarreal

El infortunio se ha vuelto a cebar con un futbolista. El joven delantero Pau Cabanes, de 20 años y natural de Burriana (17/02/2005), que había regresado al primer equipo del Villarreal CF tras su cesión al Deportivo Alavés en la segunda vuelta de la pasada campaña, sufrió este martes una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha entrenando con el filial.

Un duro contratiempo que le hará perderse prácticamente toda la temporada, ya que se prevé que esté entre seis y ocho meses de baja alejado de los terrenos de juego, al tratarse de una de las lesiones más complicadas que hay para los futbolistas profesionales.

Era el refuerzo del Villarreal B

Justo este mismo martes el club había comunicado al jugador, que no entraba en los planes de Marcelino García Toral para el primer equipo, que la idea era la de convertirlo en el ‘9’ de referencia para el Villarreal B en Primera RFEF, con el propósito de que volviera a acumular minutos y recuperar su versión de atacante determinante.

Pero la mala fortuna le dejó KO, en un mal gesto mientras se ejercitaba con el Villarreal B, tirando al traste sus objetivos en la presente campaña.

La pasada temporada

Cabanes, que intervino en 10 encuentros con el Villarreal en la primera vuelta de la pasada campaña, jugó seis partidos con el Alavés en la segunda vuelta del campeonato 2024/25 en una cesión poco fructífera en Vitoria. El burrianense será intervenido quirúrgicamente en los próximos días.