Parejo y la dinámica del Villarreal: "Los puntos que sumas ahora no te los quita ya nadie"

Ochenta y cuatro minutos, dos pases claves, seis duelos ganado y 78% de precisión en el pase. Son los números de Dani Parejo en el Ramón Sánchez-Pizjuán, donde gobernó al Villarreal para volver a ganar en los instantes finales. El centrocampista madrileño es el mejor ejemplo de que las rotaciones de Marcelino García Toral (ocho cambios en Nervión respecto al pasado sábado), funcionan.

«Estoy contento, tanto a nivel personal como colectivo, por la victoria», comentó tras el 1-2. «Me preparado cada día para dar lo mejor de mí mismo», dijo Parejo, víctima de la competencia en una medular con Santi Comesaña, Pape Gueye y Thomas Partey.

«En el global del partido, creo que fuimos superiores», opinó. «En la primera parte tuvimos ocasiones para hacer más goles y, al final del encuentro, estuvimos mucho mejor, con un mano a mano de Nico [Pepe] antes del gol». Seguimos en una gran racha», observó el centrocampista.

Elogia a la plantilla

El capitán del Villarreal recalcó que tienen «un gran equipo» y que «es un año ilusionante», además de que «jugar la Champions es especial», añadiendo. «Ya disfrutaremos de Europa cuando toque, ahora toca centrarse en esto», manifestó poniendo el foco en LaLiga EA Sports.

Y ahora esa luz alumbra al encuentro de pasado mañana (nueve de la noche), frente al Athletic Club en el Estadio de la Cerámica. «Es un rival que va a estar peleando por los mismos objetivos que nosotros», recalcó. «Estamos en una gran dinámica y, además, en casa llevamos tres de tres», destacó antes de «hacer un llamamiento a la gente», para que les apoye en la inminente cita.

Sobre los seis puntos que podrían meterles a los bilbaínos, aseguró que «es muy pronto, queda mucha Liga», aunque concluyó: «Los puntos que sumas ahora, no te los quita ya nadie».

Vía: El Periódico de Mediterráneo