Original anuncio de la ampliación de contrato de Foyth con el Villarreal hasta el 2029

Noticia bomba en el Villarreal. El club de la Plana Baixa ha anunciado, justo antes del comienzo del Trofeo de la Cerámica ante el Aston Villa, la renovación del zaguero argentino Juan Foyth hasta el próximo año 2029. De esta manera, el club groguet se asegura la continuidad de uno de los hombres clave de las últimas temporadas y leyenda del club. Foyth, campeón del mundo con la selección de Argentina en el pasado Mundial de Qatar de 2022, ha sido pieza fundamental en el campeonato de la Europa League, en el año 2021, y también del equipo que llegó a semifinales de la Champions League en el curso 2021/22.

La regularidad y el buen hacer de Foyth, que terminaba contrado en 2026, continuarán al servicio del Submarino, al que llegó en verano del año 2020, enseguida, bajo las órdenes de Unai Emery se hizo con un puesto en el equipo. El argentino llegó como un teórico mediocentro de empaque pero después fue reubicado al lateral derecho y también al eje de la zaga, donde compitió la pasada campaña con Marcelino García Toral. Hasta la fecha son 135 encuentros oficiales de amarillo, con cinco goles y seis asistencias.

La palabras de Foyth

«Esta renovación significa mucho para mí, el Villarreal es mi segundo casa», manifestó al auditorio del magnífico Estadio de la Cerámica. Además, también pronunció unas palabras sobre la temporada yaen ciernes, sobre todo con esa Liga de Campeones. «Es la máxima ilusión, ya vimos como el pueblo se unió y nos acompañó». «Vamos a hacer el Villarreal más grande», destacó.