Opinión | Mis historias: ¡Y que dure!

Caminaba tranquilamente este sábado por los aledaños del Estadio de la Cerámica y pensaba: "¡Qué afortunados somos!". Se respiraba paz, armonía y buen rollo. Los niños y niñas disfrutaban de los pintacaras, talleres y del torneo 3x3, la tienda oficial repleta de aficionados y los seguidores del Villarreal CF y el Athletic Club se mezclaban entre cervezas, bufandas, abrazos y fotos de hermandad entre ellos.

Nada te despertaba esa alarma interior que todo humano lleva dentro y salta cuando huele o percibe el riesgo, e incluso el peligro. Una situación muy diferente a la de otros estadios y otras ciudades que tienen fútbol de élite a lo largo y ancho del Planeta Fútbol, donde ni puedes llevar puesta la camiseta del rival.

Entrando al estadio me crucé con un amigo de Benicarló, Jorge Lluch, que iba con su mujer y su hijo. Pese al horario, las 21.00 horas, y lo tarde que regresarían al Baix Maestrat (casi a la 01.00 h), me hizo una reflexión interesante: "Esto que tenemos es una pasada. Tener al lado de casa en un estadio así y ver con esta tranquilidad a los mejores equipos de España, con esta libertad para moverte, no tiene precio. Y, además, este año tenemos la Champions. Mientras dure, no nos lo perdemos. La gente no valora lo que tenemos con el Villarreal". Un fiel reflejo de la realidad.

Siempre digo lo mismo, pregunten en Zaragoza, A Coruña, Murcia, la mayoría de capitales de provincia de Andalucía o incluso en ciudades importantes de la Europa futbolística como Blackburn, Derby, Coventry, Sheffield, Middlesbrough, Palermo, Bari, Perugia, Hannover, Nuremberg, Düsseldorf, Karlsruher, Gelsenkirchen o Kaiserslautern, todas ellas con equipos en Segunda.

Nosotros lo tenemos al lado de casa desde hace más de 25 años, siempre en el máximo nivel, salvo dos traspiés baja-sube, y debemos valorarlo y no poner piedras en el camino como con el partido de Miami. Si al club le va bien jugarlo allí porque le va generar ingresos, a nosotros también. Porque como dijo el consejero delegado groguet, Fernando Roig Negueroles, si no remamos en la misma dirección, igual perdemos este estatus de fútbol de élite que tanto cuesta sostener. ¡Y que dure!

