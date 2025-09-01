Oficial: Etta Eyong se despide del Villarreal con una emotiva nota y se va traspasado al Levante

Una de las situaciones que tenía pendientes el Villarreal CF en el último día del cierre del mercado de fichajes era la del delantero camerunés Etta Eyong. Su cláusula era de 10 millones de euros y, en teoría, había varios clubs interesados en ejecutarla. También existía la opción de que el Submarino cediera al futbolista. Pero esta última posibilidad no se dará y finalmente el jugador ha decidido cambiar de aires siendo traspasado.

En una operación relámpago, que ya es oficial, el Villarreal ha vendido a Etta Eyong al Levante UD por 3 millones de euros, guardándose la entidad amarilla un derecho de tanteo ante una hipotética futura venta. Dicha cantidad se repartirá en 1,5 millones para el Submarino y la misma cifra para el Cádiz CF, que poseía el 50% del pase en cuanto a ingresar por un traspaso. El camerunés firma con el club granota un contrato por cuatro temporadas, hasta junio de 2029.

El beneficio 'groguet'

Una operación beneficiosa para el Submarino, ya que tendrá controlado y cerca de casa al atacante africano, que seguirá en Primera División y en un club como el Levante, donde tendrá continuidad y se fogueará en la máxima categoría. A su vez, en caso de que otro club quiera hacerse con los servicios, el Villarreal podría igualarlo y llevárselo. Y, además, en caso de recomprarlo se quedaría ya con el 100% de los derechos de un Etta Eyong cuyo entorno ha hecho mucha fuerza para que su salida haya sido en calidad de traspasado.

Así lo ha anunciado el Levante

Etta Eyong, de 21 años, se había convertido en una de las sensaciones del inicio de la temporada, tras jugar los tres primeros partidos con el Villarreal, anotar un gol y repartir dos asistencias.

El atacante africano llegó el pasado verano al filial del Villarreal, con el que el pasado curso marcó 19 goles en 30 partidos en Primera RFEF y debutó con el primer equipo, con el que anotó un gol en los cuatro partidos en los que participó, ante el Girona, tanto clave para la clasificación para la UEFA Champions League. El joven llegó a España al Cádiz CF en categoría juvenil en el año 2022.