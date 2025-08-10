Oficial: Arnaut Danjuma abandona el Villarreal y ficha por el Valencia hasta 2028
Ya es oficial el acuerdo entre clubs, por el que el Submarino se reserva un 50% de una futura venta
Francis Aznar
El delantero neerlandés Arnaut Danjuma jugará en el Valencia las próximas tres temporadas, hasta junio de 2028, después de que el Villarreal CF y el club 'che' hayan llegado a un acuerdo para su traspaso, por el que el conjunto amarillo se reserva un 50% de una futura venta por parte del conjunto valencianista. Además en el acuerdo también se incluyen una serie de variables, por lo que el traspaso no ha sido a coste cero.
"Danjuma aportará al Valencia CF velocidad, desequilibrio, capacidad goleadora y versatilidad, pudiendo generar peligro desde distintos perfiles del frente de ataque", señaló la entidad valenciana. "El nuevo fichaje valencianista ya está a la disposición de nuestro entrenador, Carlos Corberán, y preparado para comenzar a trabajar con sus nuevos compañeros de cara al inicio de la competición", añadió.
De esta manera, el extremo holandés, de 28 años, abandona el conjunto amarillo, en el que recaló en el curso 2021-22 y donde anotó 24 goles entre todos los partidos disputados en LaLiga EA Sports, la Liga de Campeones y la Copa del Rey. Durante su aventura en el 'Submarino Amarillo', Danjuma no consiguió hacerse un hueco en la plantilla y fue cedido en tres ocasiones, regresando a la Premier League con el Tottenham (2023) y el Everton (2023-24) y disputando la última temporada con el Girona (2024-25).
Nacido en Lagos (Nigeria) y formado en las categorías inferiores del PSV Eindhoven, dio el salto a la élite con el NEC Nijmegen en la Eredivisie y posteriormente vistió las camisetas del Brujas KV y del AFC Bournemouth.
