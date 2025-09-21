Las notas de los jugadores del Villarreal en la victoria ante Osasuna: ¡Vota al mejor!
El Submarino da la vuelta a un partido muy enquistado ante un buen rival gracias a los goles de Mikautadze y Pape Gueye (2-1)
Ismael Mateu
El Villarreal CF logró el pasado sábado una remontada agónica ante Osasuna (2-1) en un duelo en el que los nuevos fichajes fueron determinantes. Estas son las puntuaciones según Mediterráneo sobre los futbolistas que dirige Marcelino García Toral en el duelo ante los navarros.
Luiz Júnior | 8 |
El fútbol le debía una tarde-noche como la de ayer. Dos paradones en el descuento sirvieron para ganar.
Pau Navarro | 7 |
El canterano se fajó ante unos complicados rivales. Serio en defensa y pudo marcar.
Foyth | 7 |
En su línea de regularidad y manteniendo firme a la defensa. Se retiró lesionado.
Rafa Marín | 7 |
Cumplió en la marca e hizo bien las coberturas a Pedraza.
Pedraza | 8 |
Un pulmón por la izquierda. Subió y bajó, llegó por banda y generó mucho peligro.
Pape Gueye | 8 |
Despliegue en la medular, recuperando y llegó mucho. Marcó el 2-1 con el dorso.
Thomas Partey | 6 |
Buen trabajo oscuro en el centro del campo, dando oxígeno a sus compañeros.
Ilias Akhomach | 8 |
Desequilibrante y peligroso en una gran primera mitad. Se fue lesionado al descanso.
Alberto Moleiro | 6 |
Intermitente por momentos, aunque con calidad. Le faltó algo de fuerza en los duelos.
Nicolas Pepe | 8 |
Omnipresente en ataque, siendo un incordio para el rival. Mereció el gol.
EL MEJOR
Mikautadze | 9 |
Gran partido con movilidad desmarques, un gol y pudo anotar otros tres más.
También jugaron
Buchanan | 8 |. Determinante.
Santi Comesaña | 7 |. Pulmón.
Oluwaseyi | 7 |. Muy incisivo.
Solomon | 8 |. Espectacular.
Renato Veiga | 6 |. Fuerte.
Vía: El Periódico de Mediterráneo
