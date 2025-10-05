Las notas de los futbolistas del Villarreal en el Bernabéu: ¡Vota al mejor!
El Submarino cayó derrotado ante el Real Madrid en un partido en el que Cuadra Fernández perjudicó en exceso al cuadro 'groguet'
Ismael Mateu
El Villarreal CF no consiguió estirar la buena dinámica en un partido en el que el colegiado, Cuadra Fernández, fue protagonista después de señalar un penalti que significó en el 2-0 y expulsar a Santiago Mouriño por una doble amarilla inexistente. El Real Madrid se adelantó por medio de Vinicius, que anotó también desde los 11 metros, en el arranque del segundo tiempo y Mbappé puso la sentencia con un futbolista más. El tanto 'groguet' lo anotó Mikautadze con un disparo inapelable desde fuera del área.
Arnau Tenas |7|
Nueva titularidad, ahora en LaLiga, cuajando un muy buen partido. Cuatro paradas de mérito y casi ataja el penalti a Vinícius.
Mouriño |6|
Tenía un difícil rival como Vinícius al que le costó frenar y vio una amarilla en la primera parte. Fue expulsado injustamente.
Renato Veiga |6|
Buen juego aéreo y con sentido de la anticipación para acudir a las ayudas. Evitó un gol bajo palos. Errores en el pase largo.
Sergi Cardona |5|
Le costó mucho tapar su banda y fue amonestado rápido. Varias pérdidas y errores en el pase. Mejoró en la segunda mitad.
Thomas Partey |6|
Correcto en cuando oficio en la medular, trabajando en el repliegue y yendo a los duelos. Con balón debe participar más.
Santi Comesaña |7|
Ejerció de capitán, muy fiable en la medular. Bien en las ayudas, auxiliando a sus compañeros y con inteligencia con balón.
Pape Gueye |5|
Alternó fases de buen juego con otras en las que estuvo algo tímido o con varias pérdidas. Pudo aportar mucho más.
Buchanan |5|
Partido de oficio en banda derecha ayudando a su lateral. Ofreció poco en ataque y fue cambiado en el descanso.
Moleiro |6|
Jugó de segundo punta junto a Oluwaseyi, al que puso un gran pase de gol. Algo intermitente, fue reemplazado en el 45’.
Oluwaseyi |6|
Verticalidad y movilidad, atacando los espacios. Tuvo el 0-1 en la recta final de la primera parte. Fue de más a menos.
También jugaron
Nico Pepe | 6 |. Incisivo.
Mikautadze | 7 |. Killer.
Parejo | 6 |. Inteligente.
Pedraza | 6 |. Valiente.
Altimira | 6 |. Debutante.
Vía: El Periódico de Mediterráneo
