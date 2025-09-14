Moleiro y el propósito de enmienda del Villarreal cara a la Champions
El tinerfeño analiza la derrota ante el Atlético y ya mira al encuentro contra el Tottenham
Juan Francisco de la Ossa
Vila-real
Alberto Moleiro habló, a la conclusión de la derrota del Villarreal CF ante el Atlético de Madrid, el sábado en el Estadio Riyadh Air Metropolitano por 2-0.
El desequilibrante jugador canario tuvo el empate a uno en dos ocasiones durante la primera mitad, ante de que los rojiblancos finiquitasen el encuentro con el segundo, en el minuto siete del segundo acto.
Aquí, las siete mejores frases.
- "Soy consciente de los errores, de las dos oportunidades de que dispuse. Una lástima, porque un gol nos hubiera metido en el partido y quizá el desenlace habría sido otro".
- "Sobre todo en la primera parte dejamos escapar vivo al rival, ya que tuvimos bastantes ocasiones. Fue una lástima, porque nos han penalizado dos errores al inicio de cada parte" .
- "Ellos nos han hecho mucho daño generando muy poco peligro, pero no hay que venirse abajo, porque queda mucha Liga y estamos bien en la clasificación. La temporada será muy larga".
- "Ni antes éramos tan buenos ni ahora tan malos. El equipo siempre da la cara; y en este partido lo que nos ha faltado ha sido contundencia en ambas áreas" .
- "Ahora toca recuperar bien y pensar en el debut en la Champions. Nos enfrentamos a un gran rival como es el Tottenham y esperamos hacer un buen papel en el estreno en un campo muy complicado".
- "Me he sentido a gusto sobre el campo, teniendo contacto con el balón y generando peligro. Ha sido una lástima las dos oportunidades que no he podido materializar, pero son cosas que tiene el fútbol. No hay que venirse abajo y hay que seguir trabajando de la misma forma".
- "Ahora a cambiar el chip y a jugar la Champions, un sueño para mí".
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Lesión Lamine Yamal: Parte médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Barça
- El dardo de José Andrés a Yolanda Díaz por la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
- Real Sociedad - Real Madrid, hoy en directo: alineaciones y última hora, en vivo
- Joan Laporta enfada a la UEFA y a la FIFA
- El alivio de Huijsen tras su expulsión: 'Gracias por ser tan buenos
- Debut agridulce de Héctor Fort con el Elche
- Tremenda rajada de Flick contra la Federación Española por los problemas de Lamine
- Xabi Alonso le cierra la puerta a Mastantuono