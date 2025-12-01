Moleiro, otro Pedri que enamora

A Alberto Moleiro (Santa Cruz de Tenerife, 2003) se le comparó por activa y por pasiva con Pedri. Había un anhelo colectivo de ver sus caminos cruzarse en Barcelona, pues sus trayectorias eran prácticamente idénticas. Ambos tinerfeños, separados por un año de edad, fueron captados por la UD Las Palmas en edad cadete ante la ignorancia de un CD Tenerife que nunca los reclutó.

Caminos (casi) entrelazados

El parentesco tanto físico como futbolístico era notable. Dos chicos que llevaban la pelota cosida a su bota derecha, de tamaño similar (1,74m y 1,72m) y un toque de balón diferencial.

El de Tegueste debutó en el primer equipo grancanario con 17 años y Moleiro hizo lo propio con un año más, con 18. Eso sí, nunca llegaron a compartir vestuario en la primera plantilla, pues el '8' culé hizo las maletas rumbo a Barcelona en 2020 y el ahora futbolista del Villarreal se estrenó en 2021.

Pedri y Moleiro, juntos en la CD Joan Gamper / UD Las Palmas

Tenerife, Gran Canaria... pero no hubo reencuentro en Barcelona. Le echaron el ojo en Can Barça a un Moleiro cuya irrupción en Las Palmas recordó a la de Pedri. Al final, quedó en una mera anécdota. Su cuarta temporada en el primer plantel del conjunto 'pio pio' culminó con el doloroso descenso a Segunda División.

Su sentimiento de pertinencia y amor por el escudo eran - son - tales que no pudo evitar romperse tras la dura derrota ante el Rayo que dejaba a Las Palmas en una tesitura complicada: "Es muy frustrante ver que las cosas no salen. Pero quería decir que quedan tres partidos, no estamos muertos y lo vamos a seguir intentando".

Moleiro, revelación grancanaria / Agencias

Olvida a Baena

Su fútbol, sin embargo, pedía a gritos dar un paso al frente. Y ahí es donde apareció un Villarreal que lo vislumbraba como el recambio ideal de Álex Baena: los 16 millones mejor invertidos de un Submarino que se frota las manos con el estelar rendimiento del bueno de Moleiro.

Quería labrarse su propio camino. Ser Alberto Moleiro y no el 'nuevo Pedri'. Y, sin lugar a dudas, lo ha acabado logrando. "Desde que asomé un poco la cabeza en el mundo profesional, no sé si por aspecto físico, que me parezco un poco a él, y que salimos de Las Palmas los dos, me han comparado bastante con él. Para mí es un orgullo que me comparen con Pedri, pero dentro del campo somos distintos. Cada uno tiene su fútbol", aseguraba a 'EFE' por allá en 2023, durante una concentración con 'La Rojita'.

Alberto Moleiro celebrando uno de los dos tantos que anotó en Anoeta / Javier Etxezarreta / EFE

Moleiro puede jugar tanto por dentro como por fuera. Con Marcelino actúa de extremo izquierdo en su habitual dibujo (4-4-2). Dotado de un tren inferior muy potente, encara, dribla y tiene la portería rival entre ceja y ceja. Pero también se asocia de maravilla y se mueve con música por los pasillos interiores para superar líneas con su conducción.

Dista, por tanto, de un Pedri que es el metrónomo del Barça. El '8' interpreta los tempos del partido a la perfección y brilla con luz propia en ese doble pivote que plantea Hansi Flick. Más cerca de la base de la jugada - en la construcción -, pero también con presencia en tres cuartos de cancha para dar ese último pase.

Incapaz de encadenar dos partidos sin ver puerta en LaLiga desde finales de septiembre, tiene un idilio con el gol: seis dianas y dos asistencias en ocho encuentros. Solo se quedó en blanco ante Madrid, Valencia y Mallorca.

Decisivo en Anoeta

Sus inicios en La Cerámica no fueron sencillos, pero poco a poco iría reencontrándose con su mejor versión como 'groguet'. El contexto del Villarreal le conviene, pues selecciona cuándo venir a recibir entre líneas y crear peligro a campo abierto. Conduce para fijar rivales y encontrar al hombre libre o armar la pierna si se encuentra en una posición oportuna. Así llegó el 0-2 'groguet' en Anoeta.

Puso la guinda a una actuación estelar en San Sebastián con un voleón raso y ajustado al palo para decantar la balanza del lado del Villarreal tras el 2-2 de Barrenetxea. Doblete mágico para alcanzar las seis dianas en Liga - además de dos asistencias -, hacer soñar al Villarreal y, sobre todo, asentarse como uno de los futbolistas del momento.