Moleiro era el fichaje: "Si llega no me lo esperaría"

Existía un anhelo colectivo por comparar a Alberto Moleiro con Pedri González. Sí, ambos son tinerfeños. Y, sí, también fueron captados por la UD Las Palmas en edad cadete ante la indiferencia de un CD Tenerife que nunca llegó a reclutarlos. Separados por un año de edad, y por muy extraño que pueda parecer, nunca llegaron a compartir vestuario en la primera plantilla pío pío. El de Tegueste debutó en el primer equipo grancanario con 17 años y Moleiro hizo lo propio con un año más, con 18. Para entonces, Pedri ya vestía la elástica azulgrana.

Sus caminos, eso sí, estuvieron a nada de cruzarse en Barcelona. A Moleiro le echaron el ojo en Can Barça, pero la delicada situación financiera de la entidad catalana echó para atrás acuerdo alguno. Fue curtiéndose poco a poco en el primer plantel de la Unión Deportiva y, una vez alcanzada la madurez, el club de sus amores descendió a Segunda División.

Su sentimiento de pertinencia era - es- tal que no pudo evitar romperse tras la dura derrota ante el Rayo que dejaba a Las Palmas en una tesitura complicada: "Es muy frustrante ver que las cosas no salen. Pero quería decir que quedan tres partidos, no estamos muertos y lo vamos a seguir intentando".

Pedri y Moleiro, juntos en la CD Joan Gamper / UD Las Palmas

Ni rastro de Álex Baena

Era, no obstante, el momento idóneo de dar un paso al frente. Y ahí es donde entró a escena un Villarreal que lo visualizaba como el recambio ideal de Álex Baena. Pues fueron los 16 millones mejor invertidos de un Submarino que se frota las manos con el espectacular rendimiento del bueno de Moleiro.

El de Santa Cruz de Tenerife, comúnmente tildado de 'nuevo Pedri', quería labrarse su propio camino. "Desde que asomé un poco la cabeza en el mundo profesional, no sé si por aspecto físico, que me parezco un poco a él, y que salimos de Las Palmas los dos, me han comparado bastante con él. Para mí es un orgullo que me comparen con Pedri, pero dentro del campo somos distintos. Cada uno tiene su fútbol", explicaba a 'EFE' por allá en 2023, durante una concentración con 'La Rojita'.

Moleiro, decisivo en el triunfo del Villarreal en Anoeta / @VillarrealCF

Cierto es que, pese a compartir origen, estatura y gozar de un toque de balón diferencial, el '20' del Villarreal y el '8' del Barça son perfiles de futbolistas distintos. Mientras Pedri es el metrónomo del Barça y brilla con luz propia en la base de la jugada - aunque también tiene presencia en tres cuartos de cancha para dar ese último pase -, Moleiro es mucho más vertical. Tiene más llegada.

Con Marcelino actúa de extremo izquierdo en su habitual dibujo (4-4-2). Pero interpreta a la perfección cuándo colarse en los pasillos interiores para superar líneas con un pase o con una conducción. Dotado de un tren inferior muy potente, encara, dribla y tiene la portería rival entre ceja y ceja. Véanse sus estadísticas con el Submarino en LaLiga: ocho dianas y tres asistencias en 18 partidos.

En La Cerámica, pues, ni se acuerdan de Álex Baena. Y eso que Moleiro asumía el difícil reto de llenar el enorme vacío que dejaba el de Roquetas de Mar.

Decisivo

No solo es el mejor fichaje del Villarreal, sino de LaLiga en sí. Contribuyó en 11 goles del Submarino, uno más que Marcus Rashford (dos dianas y ocho asistencias) y dos más de Borja Iglesias (nueve tantos).

Es uno de los grandes culpables de que el Villarreal haya completado la mejor primera vuelta de su historia en LaLiga pese a tener aún pendiente el partido que debe disputar ante el Levante, suspendido en su día por la alerta climatológica.

El equipo que dirige Marcelino García Toral sumó 41 puntos en 18 encuentros, superando el anterior registro, logrado con un partido más, en las temporadas 2010/11 y 2015/16. El técnico, además, se superó a sí mismo, pues estaba en el banquillo 'groguet' en la 15/16.

"Moleiro Selección"

Si había alguna que otra duda sobre si Alberto Moleiro era carne de Selección, él mismo se encargó de disiparla: gol con escuadra y cartabón para adelantar al Villarreal ante el Alavés y asistencia mágica a Mikautadze en el tercer y último tanto 'groguet'. Firmó un auténtico recital en La Cerámica. Atesora un talento diferencial.

Recogió un rechace en la frontal, se acomodó el balón a su diestra y lo puso en la misma escuadra. Su disparo iba tan ajustado que tocó en el palo antes de colarse en la meta de Sivera. Y puso la guinda a su exhibición (una más) regalándole un gol a Mikautadze. Él mismo fabricó una jugada de 'crack': control - con giro incluido - con el exterior de su bota derecha, conducción, un par de amagos, recorte hacia dentro y pase filtrado al georgiano que dejó a toda la zaga babazorra de piedra.

Al ser preguntado por la posibilidad de recibir la llamada de Luis de la Fuente, Moleiro se mostró humilde y aseguró que "si llega es un premio porque no me lo esperaría". "Es algo muy difícil, porque el nivel de la Selección es muy alto. Ojalá llegue, si no es este año seguiré trabajando", expresó en 'DAZN'.