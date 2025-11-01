Moleiro, el crack que se le escapó al Barça

Alberto Moleiro es uno de los futbolistas de moda en LaLiga. El canario está sobresaliendo en el Villarreal, donde Marcelino García Toral no le retiró la confianza a pesar de un discreto inicio de campeonato. El centrocampista tinerfeño está respondiendo al técnico con lo que mejor sabe hacer: goles y asistencias.

El ex de la Unión Deportiva Las Palmas fue determinante en la goleada de los 'groguets' al Rayo Vallecano de este sábado. Moleiro se encargó de hacer el 2-0 para los castellonenses en una excelente acción individual, cogiendo el balón prácticamente en su parcela y dejando rivales en la carrera. La definición ante Batalla, inmejorable. Ajustada al palo e imposible para el portero argentino.

No contento con ello, el tinerfeño gestó la acción del 3-0 con una asistencia a Comesaña, que empujó a placer ante su exequipo.

Números de altura

Moleiro se ha afianzado en las últimas jornadas ligueras con unas cifras de fuera de serie. Partiendo desde la izquierda, el centrocampista ha firmado tres goles y dos asistencias en cinco encuentros que han permitido al Villarreal instalarse en la zona cabecera de la clasificación. Marcelino sustituyó al canario a falta de media hora para el final del choque y La Cerámica respondió al relevo con una sonora ovación.

Interés del Barça

El nombre de Alberto Moleiro ha estado siempre vinculado al Barcelona. Los azulgranas negociaron con la Unión Deportiva Las Palmas su fichaje en varias ocasiones, pero nunca acabó de concretarse por temas económicos. El primer interés culé llegó en 2021, un año después del fichaje de Pedri como azulgrana, sin embargo las exigencias del cuadro grancanario desmontaron la operación. Los 'pío pío' reclamaban 25 millones al Barça, que estudió fórmulas para atacar el traspaso.

Alberto Moleiro, en plena racha / Manolo Nebot

En 2022 se acordó un precio de 10 millones fijos más 15 en variables, aunque entonces aparecieron cantos de sirena procedentes de Inglaterra que cegaron a Miguel Ángel Ramírez -presidente de la Unión Deportiva-, que se descolgó con nuevas demandas. El interés del Barça persistía, pero con los canarios en Primera se fue evaporando paulatinamente.

Moleiro se dejó querer

El propio futbolista reconoció en 2024 que estaba contento en Gran Canaria, aunque mirando de reojo a Barcelona. "Ojalá en un futuro estar en un grande como el Barça", llegó a reconocer el tinerfeño. El pasado verano apareció el Villarreal en la ecuación y el jugador no lo dudó con un equipo siempre llamado a pelear por estar en la Champions. El club 'groguet' lo acabó firmando por 16 millones y dos por rendimientos. Moleiro se cansó de esperar una llamada.