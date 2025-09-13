La 'mini-revolución' de Marcelino para el Atlético-Villarreal

Mini-revolución de Marcelino García Toral para el Atlético de Madrid-Villarreal CF. Ya con todos (a excepción de Logan Costa, Willy Kambwala y un Gerard Moreno que ya ha vuelto a la dinámica de grupo), con los últimos fichajes ya en el Riyadh Air Metropolitano, el entrenador asturiano, en un partido que venía tras los compromisos internacionales de selecciones y apenas 72 horas antes del estreno en la Champions, hizo cuatro cambios respecto a Vigo.

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, da la titularidad a Nico González, Antoine Griezmann y Koke Resurrección en el partido de este sábado contra el Submarino, en el que Marcelino García Total, su técnico, alinea de inicio a Georges Mikataudze en el ataque en su debut con el conjunto groguet.

El once del Atlético está formado por Jan Oblak, en la portería; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet y Matteo Ruggeri, en la defensa; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke Resurrección y Nico González, en el medio campo; y Antoine Griezmann y Julián Alvarez, en la delantera.

¿Con qué sale el Submarino?

En consecuencia, esos cuatro cambios en el Villarreal significan que Renato Veiga sienta a Rafa Marín; Thomas Partey y Dani Parejo integran la nueva sala de máquinas en detrimento de Pape Gueye y Santi Comesaña; y, arriba, Georges Mikautadze ocupó la vacante de Etta Eyong, traspasado al Levante.

En Directo

El próximo rival

Por otro lado, el Tottenham, al que el Villarreal visita el martes (16 de septiembre del 2025, a las 21.00 horas) en la primera jornada de la Champions, se apuntó el derbi del Este de Londres de la cuarta jornada de la Premier League. Los Hotspur se impusieron al West Ham por 0-3, jugando casi todo el segundo tiempo con superioridad numérica.

El senegalés Pape Matar Sarr (compatriota de Gueye) hizo el 0-1 en el minuto 47 y el sueco Lucas Bergvall doblaba la ventaja en el 57’. La sentencia llegó en el 64, con el neerlandés Micky Van den Ven.