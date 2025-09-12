Mikautadze no siente la presión: "Sé que soy el jugador más caro de la historia del Villarreal"

Sabe que es el nuevo crack del Villarreal CF y es consciente de que ha sido la inversión más cara de la historia por un futbolista en el club de la Plana Baixa, que abonó al Olympique de Lyón 30 millones de euros por él, pero no siente la presión. Georges Mikautadze se mostró este pasado jueves "muy agradecido por el esfuerzo que el Villarreal ha realizado por mí. Sé que soy el jugador con el valor más alto en cuanto a un traspaso y ahora espero aportarle mucho al equipo y ayudar con goles y buenas actuaciones. Siempre doy lo máximo de mí y voy a hacer lo mismo aquí", explicó.

El internacional georgiano desveló que una exestrella amarilla como Robert Pirès le dio consejos. "Conozco muy bien los anteriores delantero que ha tenido el Villarreal. Hablé con algún exjugador y hablé con Robert Pires, quien me habló maravillas del Villarreal y que es un club muy familiar en un entorno en el quevoy a explotar", reconoció.

El internacional por Georgia no ocultó que "desde pequeño he visto LaLiga española y tenía muchas ganas de jugar aquí en un campeonato tan importante. Creo que tenemos un gran equipo y espero que podamos hacer una gran temporada".

Un sueño cumplido

"Ya he podido conocer a los compañeros y he hablado con el míster, aunque todavía nada especial. Me estoy llevando muy bien con Ayoze y he podido tener varias conversaciones con algunos compañeros. Se ve un grupo muy sano", dejó constancia.

Un Mikautadze que avaló al futbolista de su país: "Era uno de mis sueños venir a jugar a España cuando era pequeño. Tuvimos aquí cerca a Mamardashvili y esperemos que cada vez más georgianos puedan jugar en una liga tan importante".

"Creo que estoy preparado para jugar. Dependerá del míster, pero vengo con nivel competitivo tanto con el Lyon como con mi selección. Ahora solo hay que trabajar, jugar y aportar cosas para el equipo", terminó el atacante groguet para cerrar una maratoniana presentación de los últimos fichajes de un Villarreal de Champions.