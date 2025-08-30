Mikautadze pasará el domingo la revisión médica y lunes se oficializará su fichaje por el Villarreal

Parece que el mercado de fichajes se da una tregua el fin de semana debido a la vuelta a la competición. El Villarreal CF tiene prácticamente todos los deberes hechos, salvo la posible llegada del suizo Rubén Vargas y una hipotética cesión de Etta Eyong, siempre y cuando ningún club de los que le pretenden abone los 10 millones de euros de su cláusula de rescisión.

El caso que se solucionará entre este domingo y el lunes es el del georgiano Georges Mikautadze. El Submarino va a abonar 30 millones de euros por el crack de Olympique de Lyon, en una operación que se oficializará el lunes, día del cierro de marcado.

El delantero tiene previsto realizar un viaje relámpago este mismo domingo a València, donde pasará la revisión médica, firmará su contrato por las próximas 6 temporadas y volverá a marcharse para concentrarse con la selección de Georgia, ya que está convocado para los partidos de la fase de clasificación del Mundial 2026, en la que está encuadrada en el grupo de España.

Tras la rúbrica del futbolista faltará la de ambos clubs, la cual se producirá este lunes. Será entonces cuando las entidades den oficialidad al traspaso del Lyon al Villarreal.

La opción de Vargas

Con ello, el Submarino no tiene previsto realizar más operaciones de mercado, a la espera de que el Sevilla de una respuesta a la negociación por el centrocampista ofensivo suizo Rubén Vargas, por el cual la entidad ‘grogueta’ hizo una oferta de 6 millones de euros. Si se acercan posturas, la llegada del helvético todavía podría ser posible de aquí al cierre de mercado.

La situación de EttaEyong

Por su parte, quien todavía podría salir, en calidad de cedido, es el delantero camerunés Etta Eyong. Muchos clubs han solicitado su cesión y, ante la llegada de Oluwaseyi y Mikautadze, todo hace indicar que lo mejor para el jugador es marcharse cedido a préstamo para foguearse en Primera División con continuidad, algo que en el Submarino va a tener más complicado ante tanta competencia.

Todo ello si ninguno de los clubs que han mostrado el interés en ficharlo abona la cláusula de rescisión del atacante, que es de 10 millones de euros, y se haga con los servicios de un Etta Eyong cuyo futuro será incierto hasta que se cierre el mercado de fichajes.