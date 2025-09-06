El 'método Marcelino' sigue sumando registros de récord

El Villarreal CF había tenido en las últimas temporadas unos inicios ligueros muy movidos y con partidos y resultados, digamos, alocados, de esos que gustan al espectador y no tanto a los entrenadores.

Hace dos temporadas Quique Setién y la pasada campaña ya con Marcelino García toral, pero con la herencia de las etapas Setién-Pacheta, el Submarino adoleció de seguridad defensiva y era demasiado vulnerable a balón parado. Dos circunstancias que se fueron corrigiendo a lo largo del pasado ejercicio y que en este arranque liguero se han consolidado, siendo un Villarreal mucho más fiable en las dos áreas, instaurándose en la zona alta de LaLiga.

El método Marcelino, como ya ocurriera en su primera etapa en al club, está funcionando a la perfección, un entrenador que sigue cosechando registros de récord.

Arranque espectacular

De hecho, el técnico asturiano ha firmado tres de los cinco mejores arranques de LaLiga para el Villarreal en sus dos etapas en la entidad, tras la disputa de las tres primeras jornadas del presente campeonato liguero 2025/26.

El Submarino suma siete puntos de nueve posibles tras tres jornadas de competición, lo que supone uno de los mejores arranques de curso, que incluso pudo mejorar, ya que en la última jornada el Celta le empató en el tiempo de prolongación en el estadio de Balaídos cuando ganaba 0-1.

De haber ganado este partido, hubiera igualado el arranque de la temporada 2013/14, en la que sumó los tres como victorias con Marcelino también en el banquillo y que es el mejor registro histórico del club en Primera División.

Los siete puntos actuales igualan los logrados en los tres primeros encuentros de las temporadas 24/25, 22/23, 15/16 y 08/09, dos de los cuales los logró con Marcelino en el banquillo, y los otros dos restantes fueron con Unai Emery y con Manuel Pellegrini.

En todas las temporadas en las que Villarreal ha logrado estos registros, ha acabado la competición en puestos europeos.

Mejoría en ambas áreas

Todo ello está apoyado por la transformación del equipo en cuanto a fiabilidad en ambas áreas. Otras campañas, el Submarino necesitaba muchas ocasiones para marcar, mientras que en el presente ejercicio, además de seguir generando muchas oportunidades está logrando goles con facilidad, incluso en días como el de Vigo en el que no generó tanto peligro.

El 7-0 en el balance de goles a favor y en contra en el Estadio de la Cerámica (dos triunfos ante Oviedo por 2-0 y Girona por 5-0) era inusual hasta la fecha, añadido al duelo ante el Celta (1-1), dejan al equipo con solo un gol en contra y ocho a favor en este estreno.

La mejoría defensiva es notable, así como el caudal realizador de un Submarino que es 3º en la tabla clasificatoria.

A su vez, el combinado groguet ha mejorado en las ABP (Acciones a Balón Parado) defensivas, donde todavía no ha encajado, y en las ofensivas, generando mucho peligro en la estrategia. El método Marcelino funciona.