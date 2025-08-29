El mercado del Villarreal: Posturas alejadas por Mikautadze y Vargas... por ahora

Cuatro frenéticos días restan de aquí a que el próximo lunes, a las 23.59 horas, se cierre el mercado de fichajes de verano. En el Villarreal CF la dirección deportiva sigue trabajando a contrarreloj en busca del delantero centro que le falta y el recambio de Yeremy Pino, siendo el georgiano Georges Mikautadze y el suizo Rubén Vargas dos jugadores con los que hay negociaciones abiertas, aunque en el club se trabaja paralelamente con otros futbolistas que interesan dado que las posturas con el ariete del Olympique de Lyón y el extremo del Sevilla está, por ahora, lejos.

En cuanto al internacional por Georgia, Mikautadze, el club francés solicita más de 30 millones de euros por su traspaso, algo a lo que no está dispuesto a llegar el Submarino, siendo su intención realizar una inversión por un delantero que no supere los 25 millones.

La situación con Vargas

En cuanto a Rubén Vargas, el Sevilla rechazó una primera oferta del Villarreal de 6 millones de euros, ya que la idea del club hispalense es traspasarlo por alrededor de 12. Una cantidad a la que tampoco está dispuesto a llegar el club groguet. Una negociación que sigue abierta en la que, si ceden algo ambas partes, podría darse, teniendo claro que a día de hoy las posturas están alejadas y el Submarino trabaja con otros extremos por si falla la opción del internacional suizo.

Tena habla del mercado

El director de fútbol del Villarreal, Miguel Ángel Tena, no ocultó en Movistar+ las dificultades del mercado y habló de Rubén Vargas. «Nombres hay muchos y estamos en los últimos días de mercado. Vargas es un buen jugador como otros que son opción en estos momentos. Estamos trabajando para intentar hacer un buen equipo y firmar los jugadores que faltan para cerrar la plantilla de aquí al final del cierre de mercado», indicó.

Sobre Mikautadze fue cauto: «Queremos tener en plantilla a los mejores futbolistas posibles dentro de nuestras posibilidades».

Yeremy será hoy del Palace

Y confirmó que «Yeremy está pasando revisión médica (ayer) con el Crystal Palace y tras ello se firmará y se oficializará todo (hoy). Hay que esperar un tiempo prudencial y que se autorice todo».