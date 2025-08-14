Mercado del Villarreal: Mavropanos, Dovbyk y Etta Eyong, los nombres propios

La dirección deportiva del Villarreal CF sigue trabajando por reforzar el centro de la defensa y la delantera pese a las dificultades económicas del mercado. Un central, un lateral derecho y uno o dos delanteros son los perfiles prioritarios, junto a la opción de un portero.

Mediterráneo ha podido saber que el Submarino tiene como una de las alternativas para reforzar el eje de la zaga al griego Konstantinos Mavropanos, de 1.94 m de altura y que pertenece al West Ham United inglés.

El internacional por Grecia (36 veces) de 27 años es diestro pero se adapta a ambos perfiles del eje de la zaga y tiene pasado en el Arsenal en Inglaterra y los clubs alemanes del FC Nürnberg y Sttutgart. Los Hammers le han puesto un precio de 20 millones, lo que pagaron por él en 2023.

Cifra que no está dispuesto a llegar el Villarreal, pero ambas entidades están negociando la posible llegada del griego.

La delantera

En cuanto al ataque, el club sigue pujando por la cesión del ucraniano de la Roma Artem Dovbyk, siempre en calidad de cedido, una opción difícil pero que sigue vigente. Si llegara el jugador romanista, por el que los italianos solicitan 30 millones (nunca ofertará dicha cantidad el Submarino), el joven camerunés Etta Eyong podría salir cedido, siendo el Levante, que ha pedido su préstamo, una opción real.

A su vez, el Villarreal ha descartado las opciones de los centrocampistas ofensivos Carlos Soler y Marco Asensio, ambos pertenecientes al PSG.

Tena opina del mercado

Al respecto, el director de fútbol del Villarreal, Miguel Ángel Tena, aseguró el miércoles que son conscientes de las necesidades que tiene la plantilla para reforzarla en el tramo final de la ventana estival de fichajes y adelantó que "trabajamos en que lleguen dos jugadores cuanto antes".

"Tenemos claro lo que tiene el equipo y lo que le falta. Estamos trabajando en incorporar a un par de jugadores cuanto antes. Hay que tener paciencia. En defensa, faltan jugadores. Estamos en ello", explicó.

"No sabemos quién va a llegar primero. Hay negociaciones y contactos en marcha. Hasta que no tengas el visto bueno de todas las partes, no vas a saber quién va a venir antes. En defensa y arriba, tienen que venir jugadores", admitió.

No se descarta un portero

"En cuanto a las incorporaciones, están aquí los jugadores que hemos querido nosotros y el entrenador. Hemos traído lo que necesitábamos para ser competitivos. Ahora, vamos en la misma línea. El míster nos indica los perfiles y vamos al mercado tratando de acercarnos al perfil ideal", destacó.

Tena no cerró la puerta a poder incorporar un portero. "Tenemos dos porteros que llevan un año en el club. Los dos han hecho una buena temporada. Los dos nos han ayudado y han jugado los dos. Gracias a ellos estamos en Champions. A partir de ahí, si hay alguna opción que pueda aumentar la competitividad, la valoraremos", deslizó para concluir.