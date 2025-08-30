El mercado no termina para el Villarreal: Vargas, Etta Eyong y Franculino, los nombres propios

La llegada de Georges Mikautadze y de Tani Oluwaseyi, unido a las salidas oficiales de Yeremy Pino (fichado por el Crystal Palace) y Denis Suárez (firmó por el Alavés por dos temporadas), no quita para que el mercado de fichajes para el Villarreal CF esté cerrado definitivamente. Todavía pueden darse alguna alta e incluso alguna salida, con Rubén Vargas y Etta Eyong como protagonistas, así como Franculino Gluda, delantero internacional por Guinea-Bissau del Midtjylland danés, que pudo ser jugador groguet.

Por orden cronológico, el Submarino anunció este pasado viernes la rescisión de contrato de Denis Suárez, el traspaso de Yeremy Pino al Crystal Palace por 30 millones de euros, la llegada de forma oficial de Tani Oluwaseyi y, a media tarde, el principio de acuerdo con el Olympique de Lyon por el georgiano Georges Mikautadze, que se comprometerá por el conjunto groguet por seis temporadas en la compra más cara de la historia del club: 30 millones de euros.

Ofreció por Franculino

Pero, en el impás en el que el Lyon se cerraba en banda por vender a Mikautadze, según informó Matteo Moretto, el Villarreal presentó al Midtjylland danés una oferta de 20 millones de euros por el delantero centro Franculino Gluda, internacional por Guinea-Bissau de 21 años y de 1.86 metros de altura, un ariete de presente y de futuro.

Pero, tras volver a reunirse con el Olympique de Lyon en Mónaco por la tarde, se llegó al acuerdo por el georgiano, desestimándose la opción de ariete africano.

Opción Rubén Vargas

A su vez, en el club amarillo no se descarta la opción de reforzar la parcela ofensiva del centro del campo con el suizo Ruben Vargas. El Submarino sigue negociando con el Sevilla, al que le ofreció 6 millones de euros por el helvético, pero los andaluces quieren que los groguets se acerquen a los 10 millones. En estos tres días de mercado se debe desenquistar o desestimar la situación.

La situación de Etta Eyong

A su vez, la dirección deportiva del Villarreal tendrá que reunirse estos días con el agente de Etta Eyong, que ayer llegó a Vila-real para tratar el futuro del camerunés. El joven atacante jugará en Vigo ante el Celta este domingo en el duelo de la 3ª jornada de LaLiga en Balaídos (17.00 horas), pero ello no quita que podría cambiar de aires el lunes, día del cierre del mercado de fichajes. El jugador podría salir como cedido para que tenga continuidad e incluso si alguno de los muchos clubs que le pretenden, incluido el Barcelona, abona los 10 millones de euros de su cláusula de rescisión.