El mensaje de Baena que suena a despedida: "Fue, es y será el club de mi vida"

Álex Baena podría haber disputado este domingo sus últimos minutos con la camiseta del Villarreal. El centrocampista 'groguet' cerró la temporada anotando uno de los cuatro goles que el Submarino le endosó al Sevilla, para poner la guinda a una campaña para enmarcar.

Una vez finalizado el encuentro, Baena fue el gran protagonista en la celebración que el Villarreal llevó a cabo sobre el césped junto a su afición tras haber conseguido clasificarse para la próxima edición de la Champions League. Micrófono en mano, el centrocampista aseguró entre lágrimas que el club 'groguet' "fue, es y será" siempre su casa.

Un mensaje que suena a despedida. Sobre todo teniendo en cuenta los rumores sobre su salida que han ido apareciendo en las últimas semanas. Según 'Radio Marca' y 'El Chiringuito', el Atlético de Madrid habría llegado a un principio de acuerdo por Álex Baena para que se convierta en nuevo jugador colchonero de cara a la próxima temporada.

"Baena, quédate"

Entre cánticos de "Baena, quédate" por parte de la grada en La Cerámica, el almeriense se emocionó cuando el speaker destacó su llegada al club a los 11 años. "El Villarreal es el club de mi vida, fue, es y será siempre mi casa. Endavant, Villarreal", dejó claro un Baena visiblemente emocionado y con lágrimas en los ojos. "Baena, Baena, Baena", cantaba el público como respuesta.

Por el futuro del futbolista fue preguntado Fernando Roig, que espera que Baena "no se vaya". No obstante, el presidente de la entidad castellonense aseguró en DAZN que "aquí siempre hay tres partes y si hay alguien que quiere irse, al final lo hará. Las alas no hay que cortarlas, todo el mundo tiene que volar y lo más importante es que el Villarreal tiene que continuar. Los jugadores vienen y van".

También quiso Baena dejar un nuevo mensaje en redes sociales. "Muy emocionado por todo lo vivido hoy. Orgulloso por todo lo que se ha conseguido en esta temporada tan bonita", comentó el almeriense en redes sociales. El centrocampista insistió en remarcar que el Villarreal siempre será su casa. "Gracias por todo el carió. Ayer, hoy y siempre groguet", finalizó.