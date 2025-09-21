Marcelino sigue acumulando récords con el Villarreal, ahora iguala...

Marcelino García Toral sigue batiendo registros en su segunda etapa al frente del Villarreal CF. El conjunto amarillo, que se impuso al Osasuna por 2-1 en La Cerámica en la 5ª jornada de LaLiga, suma de esta manera por victorias sus compromisos ligueros ante su afición, tres triunfos en tres partidos en casa, lo que supone igualar el mejor inicio como local de su historia en Primera División.

El equipo amarillo remontó un partido que se le puso de cara con la expulsión del osasunista Rosier, pero que se complicó con el gol de Ante Budimir de penalti antes del descanso. En la segunda mitad, las dianas del georgiano Georges Mikautadze y el senegalés Pape Gueye le dieron la vuelta al marcador.

Un triunfo que se suma a los conseguidos en los dos primeros enfrentamientos ante el Girona (5-0) y el Oviedo (2-0) e iguala a los arranques firmados en las campañas 2015/16, también con Marcelino en el banquillo, y en las 2010/11 y 2008/09.

Los otros récords

La última vez que firmó tres triunfos, en el ejercicio 15/16, se impuso al Espanyol y el Athletic por 3-1, en ambos casos, y al Atlético 1-0 mientras que cayó ante el Celta de Vigo (1-2) en el cuarto envite.

Algo parecido le ocurrió en la 2008/09, pero entonces la racha se rompió por un empate a cuatro frente al Atlético de Madrid.

Y en la 2010/11 la serie de triunfos se extendió hasta las cinco victorias y se truncó con un empate frente al Valencia (1-1).

Vía: El Periódico de Mediterráneo