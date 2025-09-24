Marcelino, tras el Sevilla-Villarreal, da el parte médico de Comesaña y habla de la jugada polémica...

Llegaba el Villarreal plagado de bajas al Sánchez Pizjuán y, por si fuera poco, una más se sumó a las filas del conjunto amarillo. Fue en el primer tiempo cuando Santi Comesaña se echó la mano al interior del muslo izquierdo y pidió el cambio. A su equipo le costó reponerse a esta ausencia, pero finalmente acabó sacando adelante el encuentro. Por fortuna, y a expensas de las correspondientes pruebas médicas, Marcelino García Toral se encargó de restar importancia a la dolencia de su centrocampista, asegurando que creía que era «poca cosa».

«Lo de Santi (Comesaña) parece poca cosa, a ver si lo tenemos disponible lo antes posible. Ahora mismo necesitamos jugadores para competir cada tres días y tenemos por delante tres partidos muy exigentes, empezando por el de este martes contra el Sevilla», dijo el entrenador del Submarino.

La polémica del día

Además, preguntado por la jugada polémica del choque, que pasó a ser una falta incomprensible y peligrosa en contra del Villarreal, Marcelino se limitó a comentar que el colegiado César Soto no le había dado explicación alguna pero consideraba que «desde nuestra perspectiva no era falta, pero el árbitro es el que decide cada acción y solo nos queda aceptar las decisiones arbitrales».

Entre otras jugadas clave, Marcelino destacó el hecho de que el Sevilla jugó con uno menos en el tramo final y eso contribuyó a que los villarrealenses amarraran la victoria. "Quedarse con diez ellos fue un factor fundamental per,o más allá de eso, la victoria es justa", dijo.

"Los partidos aquí se hacen muy largos y, cuando ves que ocasiones sencillas que se podían haber finalizado, no se materializan, te hace temer lo peor y esperar a que pase cualquier cosa porque, además, el Sevilla es un equipo atrevido", explicó.

Asimismo, Marcelino destacó el papel de Arnau Tenas en su debut con el Submarino y elogió tanto su trabajo como el de Luiz Júnior y Diego Conde. "Queríamos darle una oportunidad y ha estado fenomenal, ha hecho una parada muy importante y estamos muy contentos con él, igual que con Luiz y con Diego", concluyó.

Acierto o error

El técnico asturiano recordó que el fútbol "es acertar en las áreas" y que en la primera parte gozaron de muchas ocasiones pero que el portero rival -el griego Odysseas Vlachodimos- estuvo "acertadísimo", aunque también reconoció que "luego el Sevilla estuvo muy bien" y al Villarreal les "faltó tener más balón". "No es excusa, pero el campo no ayudaba a los delanteros, tampoco a los del Sevilla", añadió.

Vía: El Periódico de Mediterráneo