Marcelino se queda solo: ocho bajas seguras y dos dudas en el Villarreal para recibir al Barça

Escoció y mucho la eliminación copera del Villarreal frente al Racing de Santander. La temporada liguera de los 'groguets' está siendo impecable, pero los resbalones en el torneo del K.O. y en la Champions han irritado a la afición de La Cerámica.

El partido en El Sardinero dejó a los 'groguets' sin Copa del Rey y con la enfermería plagada de futbolistas. Doble mazazo para el cuadro castellonense que afrontará el último partido del año 2025 frente al Barcelona en cuadro.

Marcelino García Toral cuenta ahora mismo con ocho jugadores que están fuera de combate por diversos motivos y dos más que podrían sumarse ya que arrastran molestias y no es seguro que participen frente a los azulgranas.

Copa de África

El Villarreal es uno de los equipos más perjudicados por la disputa del torneo africano. El Submarino pierde a Ilias Akhomach, convocado con Marruecos, y a Pape Gueye, en la lista senegalesa para la Copa de África. Dos ausencias que, no por ser esperadas, llegan en el peor momento posible.

Thomas Partey no estará ante el Barça / EFE

La enfermería, repleta

Logan Costa y Kambwala se lesionaron de larga duración durante la pretemporada. El uruguayo Santiago Mouriño y Thomas Partey se están recuperando de una lesión en el tobillo y de unas molestias musculares, respectivamente. Y a ellos se ha añadido Juan Foyth y Sergi Cardona, lesionados en Santander en la eliminatoria en tierras cántabras.

Foyth cayó lesionado en Santander / EFE

Dos dudas

Marcelino, como hemos dicho, tendrá ocho bajas confirmadas para recibir este domingo (16.15 horas) al Barcelona en el estadio de La Cerámica. Sin embargo, esas no podrían ser las únicas ausencias. Gerard Moreno cayó lesionado en Pamplona con una lesión en el sóleo a principios de diciembre. El catalán está en la recta final de su recuperación, aunque no tiene la participación asegurada dado su historial. La otra duda es Dani Parejo, que entró en la convocatoria frente al Racing de Santander, pero no saltó al campo.