Marcelino se 'moja' sobre jugar en Miami ante el Barça: "Aceptaríamos de muy buen grado..."

El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, dijo que si finalmente el encuentro como locales ante el Barcelona se disputa en Miami lo aceptarán "de muy buen grado" porque será lo que quiera el club.

"En su momento, se verá si se juega o no y lo que se decida lo aceptaremos de muy buen grado, porque querrá nuestro presidente, nuestro club y la competición lo determinará, por lo que no nos podremos negar", explicó el técnico asturiano en una rueda de prensa previa a su partido ante el Oviedo.

Los jugadores del Villarreal, en una charla de Marcelino en un entrenamiento del verano. / Villarreal CF

"Somos profesionales, vamos a aceptar lo que el club considere mas oportuno para sus propios intereses y lo que la competición determine", explicó.

Esta semana la junta directiva de la Federación Española a petición de la Liga ha pedido a la UEFA y a la FIFA que autoricen la disputa de ese encuentro entre el Villarreal y el Barcelona previsto para el 20 de diciembre en Miami.

El presidente del Villarreal, Fernando Roig, se ha mostró muy satisfecho porque cree que expandirá la marca del club y de la Liga y ha ofrecido billetes de avión gratis a los abonados que quieran ir o un descuento del 20% en el abono, pero en cambio el Real Madrid ha pedido que no se autorice y ha señalado que supone una ventaja para el Barcelona porque jugaría un partido menos como visitante.