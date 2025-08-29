Marcelino, el mercado del Villarreal y sus deseos para la Champions

No le gusta ir a medias tintas y es sincero en todas sus comparecencias. Nostálgico y emocionado con las situaciones personales que se dan cada verano, en esta ocasión le tocan muy de cerca con la marcha de dos jugadores que aprecia y tiene en alta estima como son Yeremy Pino y Denis Suárez, que abandonarán el Villarreal CF en las próximas horas o días.

Marcelino García Toral ha analizado este viernes el momento actual del mercado del Submarino, los rivales de Champions League, sus deseos para esta nueva Liga de Campeones y cómo va a afrontar su equipo el partido de la 3ª jornada de LaLiga de este domingo en Balaídos ante el Celta de Vigo (17.00 horas).

El reto de la Champions

El asturiano por fin podrá dirigir al Submarino en la Liga de Campeones. "La verdad que es súper atractivo. Era comprensible que nos enfrentáramos a equipos muy complicados, porque prácticamente lo son todos. Es una satisfacción verte partícipe de ese escenario tan bonito, para club, afición, etc. Ha tocado un grupo difícil pero atractivo", confesó.

Su ilusión en Liga de Campeones

Sobre afrontar la Champions, expresó su sentir. "Lo vivimos como una gran ilusión. Tenemos la satisfacción de estar presente y en segundo lugar tenemos ilusión de competir de tú a tú con rivales de esa entidad. Pero no debemos olvidarnos que lo importante es LaLiga, eso es lo que nos va a permitir estar en Champions la temporada que viene", dijo.

"Cuando haya semana de Liga y Champions, centraremos la atención el partido que toque, pero no nos debe distraer de LaLiga. Es mejor competir muy bien en LaLiga, porque creo que eso es el club de confianza y de competitividad para enfrentarte a los mejores", remarcó.

Y en relación a alguno de sus deseos en la máxima competición continental, comentó que "el año que iba a jugar con el Ajax, en septiembre me dijeron que para casa. Me gustaba especialmente ir a Dortmund, que nunca estuve en ese campo, y salió la primera bolita". "Soy bastante escéptico para esto de los sorteos. Nos ha tocado un calendario muy difícil pero muy bonito", recalcó.

La incomodidad del mercado

Uno de los temas que sacó a relucir fue la incomodidad de que esté el marcado abierto con LaLiga en marcha. "Tengo unas ganas inmensas de que llegue el día 1 y se cierre el mercado de fichajes. La dirección deportiva estará trabajando en la confección de la plantilla", argumentó.

Sobre si sería conveniente que se cerrara el plazo ante del inicio del campeonato, fue sincero: "Los entrenadores tenemos que adaptarnos a la normativa y a las circunstancias. Es incómodo, pues sí, pero es una realidad. Toca aceptarlo, en nuestra mano no está en esas decisiones".

"Ahora hacemos cinco cambios y antes hacíamos tres. Hay que adaptarse y eso no está reñido con el deseo de que llegue el final de mercado. Hay competiciones que empiezan en unos países primero que en otros, ponernos todos de acuerdo creo que es muy difícil", reflejó.

Agradecido a Yeremy

Uno de los temas que tocaron la fibra del técnico fue la salida de Yeremy Pino, con quien le une una muy buena relación personal y que se marchará al Crystal Palace. "La ausencia de Yeremy son circunstancias que se dan, se nos va un jugador importante, estaba siendo titular. Un futbolista que llegó como cadete en 2016, pasó por todas las categorías y fue partícipe de la Europa League y fue duro para todos", comentó.

"Al segundo día de llegar yo se rompió el cruzado, le doy las gracias por su corazón, su ambición, su esfuerzo y por supuesto le deseo todo lo mejor. A partir de aquí, mostrar mi agradecimiento", expresó.

Elogios a Denis Suárez

A su vez, tuvo palabras de elogio para la profesionalidad y calidad humana de otro jugador que va a abandonar el club, el gallego Denis Suárez: "Mis mejores deseos para Denis, que mantenemos una gran relación desde mi anterior etapa. Porque ha sido un gran profesional y una gran persona cuando jugaba en mi etapa anterior, y lo ha seguido siendo igual ahora que no jugaba".

Ganar en Vigo

Analizó también el preparador groguet cómo afronta el Submarino el duelo de este domingo en Balaídos: "Lo ideal para mí sería ganar al Celta e irnos con nueve puntos al parón".

"Espero un partido complicado, la temporada pasada nos quedamos con un jugador menos muy pronto, lo que le dio al rival ventaja. Vamos a ver si somos capaces de modificar esos números y esas circunstancias que condicionaron ambos encuentros. Ahora, son historias diferentes, y intentaremos demostrar en el campo lo que hemos hecho en estos dos primeros partidos de competición", expuso el asturiano.

Ayoze regresará a la lista

Una de las buenas noticias es el regreso de Ayoze Pérez, muy probablemente, a una convocatoria. "Veremos mañana, que es el último entrenamiento, cuáles son sus sensaciones. Progresivamente un poco más y esperemos que mañana está disponible para ir a la convocatoria. Comenzar de inicio, no, pero para entrar en lista y poder tener minutos creo que sí estará", afirmó.

Cuenta con Tani Oluwaseyi

También explicó Marcelino que ya cuenta con el delantero Tani Oluwaseyi, internacional por Canadá necido en Nigeria que llega procedente del Minnsota United: "Se nos fue un jugador referencia como Thierno y queríamos buscar un jugador de prestaciones similares".

"Tani nos puede dar profundidad, velocidad y finalización. Viene de una liga menor y tiene que adaptarse a una liga más física. Conoce a Tajon Buchanan, que a nivel de adaptación puede ser importante. Puede ser un buen complemento", destacó el preparador amarillo.

La pelea en la portería

Por último, trató el hecho de disponer de tres porteros, tras llegar Arnau Tenas para competir con Luiz Júnior y Diego Conde: "Dependerá de dos clubes y un jugador. Por mi parte no tengo inconveniente en que se queden los tres y jugarán minutos de acuerdo a nuestro pensamiento y el que esté rindiendo mejor".

"Queríamos modificar el escenario de la portería, porque era importante para mejorar el rendimiento. Muy contentos con los tres y a intentar que paren muchas, porque eso será que nos meterán pocos goles. Y un equipo que encaja poco goles", finalizó el entrenador del Submarino.