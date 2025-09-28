Marcelino iguala su mejor arranque liguero como entrenador del Villarreal
El conjunto 'groguet' es tercero con 16 puntos en las primeras siete jornadas, igualando la puntuación de la temporada 15/16
El Submarino suma ocho victorias consecutivas en su estadio gracias a las últimos compromisos de la pasada campaña
Santiago Vila
Tras imponerse al Athletic por 1-0, Marcelino García Toral iguala su mejor arranque liguero como entrenador del Villarreal CF. A la conclusión de la 7ª jornada, el equipo amarillo suma 16 puntos y ostenta la tercera posición, habiendo ganado los cuatro encuentros en el Estadio de La Cerámica. Una puntuación idéntica al de la temporada 2015/16, también con Marcelino en el banquillo, cuando al término de la 7ª jornada también sumó 16 puntos, pero en aquella campaña comandaba la clasificación.
Una situación que también ocurrió en la temporada 2010/11, con Juan Carlos Garrido de entrenador, donde también se sumaron 16 puntos en la siete primeras jornadas del campeonato liguero y el equipo amarillo ocupaba la segunda posición en la tabla.
El mejor arranque liguero a estas alturas del campeonato liguero fue en la temporada 2008/09, con Manuel Pellegrini en el banquillo. Al término de la 7ª jornada, el Submarino sumaba 17 puntos, ostentando la 3ª posición y además permanecía invicto.
Mejor racha de victorias
A su vez, el triunfo ante el Athletic supone encadenar 8 victorias consecutivas como local en LaLiga, gracias a las cuatro últimas del pasado ejercicio ante Osasuna, Espanyol, Leganés y Sevilla y las cuatro de la actual campaña frente a Oviedo, Girona, Osasuna y Athletic Club.
Dicha cifra supone igualar el mejor registro histórico que también estaba en manos de Marcelino, en la 14/15, desde la 12ª jornada a la 26ª cuando el Submarino superó a desde la jornada doce a la veintiséis a Getafe, Real Sociedad, Deportivo de la Coruña , Athletic Club, Levante, Granada, Eibar y Celta de Vigo.
Vía: El Periódico de Mediterráneo
